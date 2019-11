Recordopkomst bij verkiezingen Hongkong: kiezers moeten aanschuiven in lange rijen

Mensen staan tot wel anderhalf uur in de rij om hun stem uit te brengen. Beeld AFP

Bij de lokale verkiezingen in Hongkong, na een week van escalerende protesten, is zondag een recordopkomst opgetekend. In de eerste zes uur van de verkiezingsdag brachten 1,52 miljoen Hongkongers hun stem uit, meer dan het totale aantal tijdens de vorige lokale verkiezingen in 2015. Bij tal van stembureaus stonden lange rijen, en kiezers moesten tot anderhalf uur aanschuiven.

Bij deze verkiezingen worden de zetels verdeeld voor de districtsraden, die verantwoordelijk zijn voor lokale kwesties, zoals vuilnisophaal of het verenigingsleven. Maar omdat de verkiezingen te midden van aanhoudende protesten en oplopend geweld plaatsvinden, worden ze als een referendum gezien. Voor het eerst kan duidelijk worden hoeveel draagvlak er is voor de demonstranten en voor de regering, die allebei beweren de zwijgende meerderheid achter zich te hebben.

Traditioneel worden de districtsraden gedomineerd door pro-Beijingpartijen. Zij bezetten op dit moment 327 van de 452 zetels, en hadden in het verleden vaak zelfs geen tegenkandidaat. Maar naar aanleiding van de protesten, die gericht zijn tegen de toenemende inmenging van Beijing in het semi-autonome Hongkong, hebben zich extra veel pro-democratische kandidaten aangemeld. Ook registreerden een miljoen extra Hongkongers zich als kiezer, onder wie vooral jongeren.

‘De regering betwist altijd hoeveel mensen aan de protesten deelnemen, maar ze kunnen niet betwisten hoeveel mensen voor ons stemmen’, aldus Tommy Cheung (24), een voormalige studentenleider en de pro-democratische kandidaat in het district Yuen Long. ‘Als we meer dan de helft van de stemmen kunnen winnen, dan tonen we dat we de steun hebben van de maatschappij. Dan zal de regering sterk onder druk komen om concessies te doen.’

Zijn tegenkandidaat Wilson Wong (44), het huidige districtsraadslid, werpt tegen dat de campagne niet eerlijk is verlopen. Gemaskerde mannen hebben zijn kantoor beschadigd met molotovcocktails, en hebben zijn folders vernield. Omgekeerd zijn overigens ook pro-democratische kandidaten aangevallen. Bovenal betreurt Wong dat de verkiezingen helemaal in het teken van de protesten staan. ‘De districtsraden gaan over het dagelijks leven, maar nu zijn ze volledig gepolitiseerd.’

In aanloop naar de verkiezingen waren er twijfels over de veiligheidssituatie, na een week van zware escalatie van de protesten, waarbij een universiteit dagenlang werd bezet en belegerd. Vijf stembureaus moesten naar een andere locatie worden verplaatst omdat ze beschadigd of onbereikbaar waren. De Hongkongse politie kondigde ook aan dat er op elk stembureau een zwaarbewapende agent de wacht zou houden, en dat er 31 duizend agenten paraat zouden staan.

Veel Hongkongse kiezers gingen zondag om die reden zo vroeg mogelijk naar de stembus, voor het geval er incidenten zouden plaatsvinden en stembureaus vroegtijdig de deuren zouden moeten sluiten. Maar tot nog toe verloopt de verkiezingsdag in alle rust. Ook de politieaanwezigheid – door veel demonstranten vooraf als een vorm van intimidatie gezien – was minder zichtbaar dan verwacht.

Die langste stembusrij die ik ooit zag, is ondertussen nóg langer geworden. 350 meter, 1,5u wachttijd en de achterkant vd rij (die blokje om doet) komt bijna tot aan de voorkant. Hier nog een timelapse, omdat het zo’n ongelofelijk beeld is. #Hongkong #DistrictCouncilElections pic.twitter.com/MCt8AnCGVE — leen vervaeke (@leenvervaeke) 24 november 2019

Hoewel de hoge opkomst als een opsteker voor de pro-democratische partijen geldt, is de uitkomst van de verkiezingen moeilijk te voorspellen. Veel jongeren zien de verkiezingen als een unieke kans om de protesten te steunen, maar oudere kiezers – het kantelpunt lijkt ongeveer rond de vijftig jaar te liggen – hebben genoeg van de onzekerheid en het geweld. Zij vrezen ook dat de Hongkongse economie door de instabiliteit in de knel komt.

‘Het geweld van de afgelopen twee weken kan een averecht effect hebben’, aldus Ivan Choy, hoofddocent politieke wetenschappen aan de Chinese Universiteit van Hongkong. ‘Als de verkiezingen in juni of juli hadden plaatsgevonden, zou ik optimistischer zijn geweest. Toen stond de publieke opinie bijna volledig aan de zijde van de demonstranten. Maar nu de protesten steeds radicaler worden, hebben ze een deel van hun steun verloren. Ze zullen zeker extra zetels winnen, maar misschien minder dan verwacht.’