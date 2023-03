Recordoogst graan brengt Zimbabwe dichter bij de vurig gewenste zelfvoorziening

Een landarbeider laadt graan in een vrachtwagen in Ticehurst, november vorig jaar. De vraag naar graan is in Zimbabwe sterk toegenomen. Beeld KB Mpofu / Getty

Zodra Tino Zinyemba uit zijn glimmende terreinwagen stapt, zakken de spierwitte zolen van zijn sneakers een paar centimeter in de blubber. Dat zijn Nikes vies worden lijkt hem niet te deren. De miezerregen in Glendale, een klein boerendorpje ten noorden van hoofdstad Harare, is namelijk een zegen voor de gewassen op Zinyemba’s boerderij. Terwijl zijn ‘boerderijmanager’ hem een update geeft over hoe zijn landerijen eraan toe zijn, gaat Zinyemba’s blik tevreden over de weelderige velden vol kroppen sla en jonge maïsplanten.

Een paar maanden geleden, tijdens de Zimbabwaanse winter, stond het hier nog vol met graan. Nu het warmer is, worden er andere gewassen verbouwd. ‘We hebben 150 hectare vol graan kunnen verbouwen’, zegt Zinyemba met een voldane glimlach op zijn gezicht. ‘Dat is een bijzonder goede oogst.’

Aanhoudende stroomstoringen, hyperinflatie en de nasleep van de coronapandemie hebben hem en duizenden andere boeren in Zimbabwe niet weerhouden van een nationale recordoogst: sinds het land in 1980 onafhankelijk werd, is er nooit zoveel graan verbouwd. De Zimbabwaanse overheid maakte bekend dat er in 2022 maar liefst 380 duizend ton graan is geoogst – 20 duizend ton meer dan het land nodig heeft voor eigen consumptie.

Graanschuur van Afrika

Met de recordoogst is Zimbabwe een stap dichter bij zelfvoorziening, er is veel minder graanimport nodig. Al sinds de onafhankelijkheid in 1980 is volledig onafhankelijk zijn van graanimport al een droom van de Zimbabwaanse overheid. Toen Robert Mugabe aantrad als de eerste zwarte minister-president van het land was die droom nog realistisch: Zimbabwe, rijk aan vruchtbare grond, verbouwde toen nog zoveel graan dat het land bekend kwam te staan als ‘de graanschuur van Afrika’.

Maar pas na een lange reeks aaneengesloten goede oogsten kan van volledig zelfstandig gesproken worden. Onder het bewind van Mugabe lukte dat niet. En toen de autoritaire leider in 2000 besloot om alle landbouwgrond (die voor een groot deel in handen was van witte boeren) te verdelen onder zwarte Zimbabwanen, kelderde de productie van onder meer graan, tabak en maïs. Veel van het land verpieterde al gauw.

Van de klap die de omstreden landonteigeningen voor de economie van het land betekenden, is Zimbabwe nog altijd niet hersteld.

‘Mugabe wilde niet dat er andere geldschieters waren dan de overheid’, zegt Tafadzwa Musarara, die aan het hoofd staat van de Korenmolenaarsvereniging van Zimbabwe. ‘Dat was een groot probleem: veel mensen waren geen boeren, maar slechts boerderij-eigenaren.’ Toen Emmerson Mnangagwa, de huidige president, in 2017 aan de macht kwam als opvolger van Mugabe (hij behoort tot Mugabes partij Zanu PF) wist hij dat het restrictieve beleid van zijn voorganger op de schop moest.

Hoge graanprijs

Terwijl de graanproductie de afgelopen decennia kelderde, nam de vraag naar graan alleen maar toe, zag Musarara. Zijn vereniging vertegenwoordigt de verwerkingsbedrijven die het graan van de boeren kopen. ‘Zimbabwe kent een hevige verstedelijking’, legt hij uit. ‘Velen verruilen het platteland voor de stad.’ Op het platteland eten Zimbabwanen traditioneel gezien vooral maïs, sorghum en rijst. In de grote steden wordt, door mondialisering en het overnemen van westerse eetpatronen, al decennia lang steeds meer brood gegeten.

Daar komt bij dat de bevolking van het land blijft groeien. Was de vraag naar graan in het jaar 2000 nog 200 duizend ton graan, nu is dat bijna het dubbele. Dat hield in dat Zimbabwe tot voor kort 300 miljoen dollar aan graan moest importeren, onder meer uit Zuid-Afrika, Letland en Polen.

Boer en investeerder Tino Zinyemba (staand), overlegt met een medewerker van zijn boerderij in Glendale Beeld Joost Bastmeijer

Het leeuwendeel van het graan (bijna 60 procent) haalde Zimbabwe uit Rusland en Oekraïne. Door Poetins invasie van Oekraïne en de sancties tegen Rusland die daarop volgden, werd de toevoer van graan zo lang onderbroken dat de graanprijs vorig jaar sterk steeg. Afrikaanse landen haalden volgens de Verenigde Naties 44 procent van al hun graan uit Oekraïne en Rusland. Na de invasie steeg de prijs van graan 45 procent. De Zimbabwaanse president Mnangagwa zei dat de oorlog in Oekraïne daarom een ‘wake-upcall’ voor Afrikaanse landen moet zijn: het is volgens hem hoog tijd dat ze hun eigen voedsel gaan verbouwen.

Een nieuw plan

Om zelfvoorzienend te worden en van de hoge importkosten af te komen, kwam de Zimbabwaanse overheid al voordat de oorlog in Oekraïne begon met regelingen die de eigen landbouwproductie moeten aanjagen. Via overheidsprogramma’s kunnen boeren bijvoorbeeld landbouwmachines lenen om zo gewassen te verbouwen. Ook brengt het ministerie investeerders in contact met landeigenaren en ziet het erop toe dat beiden op een volgens de overheid eerlijke manier kunnen samenwerken.

‘Onze recordoogst hebben we te danken aan onze samenwerking met de private sector’, zegt John Basera, vaste secretaris van het ministerie van Landbouw. Hij ziet dat bedrijven en investeerders, op initiatief van de overheid, grootschalig hebben geïnvesteerd in joint ventures. Dat doen ze niet alleen om geld te verdienen, zegt Basera, ‘maar zeker ook om de voedselzekerheid in ons land te kunnen waarborgen’. De joint ventures tussen het bedrijfsleven en de landbouwsector werpen nu voor het eerst hun vruchten af, ziet Basera, die verwijst naar het historische graanoverschot.

Een van de geldschieters die door de nieuwe regelingen besloot om te investeren in landbouwgrond, is de jonge Tino Zinyemba. Als kind van een rijk boerenechtpaar wilde hij aanvankelijk niets met landbouw te maken hebben – hij studeerde computerwetenschappen en werkte als consultant voor een adviesbureau in Harare. Toch kroop het boerenbloed waar het niet gaan kan. Nu zorgt hij er niet alleen voor dat er geboerd wordt op de velden van zijn ouders, maar dat er ook op op nabijgelegen stukken land (waarmee tot voor kort niets gebeurde) gewassen worden verbouwd. Spijt van de overstap naar de sector van zijn ouders heeft hij niet: de goede oogsten van vorig jaar en de hoge omzet die daarbij kwam kijken smaken naar meer.

Medewerkers van Tino Zinyemba verwijderen onkruid op zijn land in Glendale. Beeld Joost Bastmeijer

En dus jaagt Zinyemba samen met andere investeerders op overwoekerde stukken grond, in de hoop dat hij het land aan zijn boerderijen kan toevoegen. Als hij de eigenaar zover kan krijgen dat Zinyemba het land mag (laten) verbouwen, krijgt hij of zij een deel van de oogst. Vaak benadert hij landeigenaren die worstelen, legt hij uit. ‘Zij missen vaak de middelen of de kennis om op hun land te verbouwen, of hebben niet genoeg geld om verouderd materiaal weer aan de praat te krijgen.’ Maar het komt ook vaak voor dat de eigenaar van een stuk land is overleden en diens kinderen in het buitenland wonen. Er gaat dus vaak nog best wat tijd zitten in het vinden van beschikbare landbouwgrond.

Zelfvoorziening

Door het overschot durft Zimbabwe weer openlijk te dromen van zelfvoorziening wat voedsel betreft. Want, legt landbouwsecretaris Basera uit, ‘het moment dat je een container met voedsel importeert, exporteer je containers vol banen en buitenlandse valuta’. Als Zimbabwe erin slaagt zijn eigen eten te verbouwen, stelt hij, krijgt het land meer zeggenschap over het voedselsysteem. Bovendien maakt de bespaarde 300 miljoen dollar aan graanimport nu deel uit van Zimbabwes bruto binnenlands product, in plaats van dat het geld naar het buitenland verdwijnt.

Volgens Basera laat het recente succesverhaal zien dat Zimbabwe honderd procent zelfvoorzienend kan worden, maar Musarara wijst erop dat er zelfs bij een overschot graan moet worden geïmporteerd. ‘We bakken ons brood met Europese machines’, legt hij uit, ‘en we hebben nog altijd hoge kwaliteit graan nodig om het lekkere en voedzame brood te krijgen dat je ook in Europa kunt kopen. Daar zijn we nu aan gewend geraakt.’ Musarara denkt bovendien niet dat Zimbabwe gauw zelfvoorzienend zal zijn. ‘Alleen als je tien jaar lang een overschot hebt’, stelt hij, ‘ben je pas echt zelfvoorzienend. Alleen dan zijn er genoeg reserves om onverwachte gebeurtenissen als een oorlog in Oekraïne of bijvoorbeeld een pandemie op te vangen.’

De Zimbabwaanse overheid hoopt, helemaal vanwege de gevolgen van pandemieën en oorlogen, de hoge oogsten te kunnen volhouden. Het is de bedoeling dat de graanproductie wordt opgeschroefd naar 420 duizend ton. Daardoor kan er niet alleen een ‘strategische reserve’ worden aangelegd die uiteindelijk moet leiden tot zelfvoorziening, ook kan het land zelfs graan gaan exporteren. Het areaal dat gebruikt wordt om graan te verbouwen is vorig jaar toegenomen van 66 duizend naar 75 duizend hectare. In 2023 moet er nog eens 25 duizend hectare bij komen.

Gif spuiten op de boerderij van Tino Zinyemba in Glendale. Nu het graan geoogst is, worden er andere gewassen geteeld. Beeld Joost Bastmeijer

De nieuwe regels leiden er bovendien toe dat er steeds meer witte boeren terug naar Zimbabwe komen, al wordt daar door overheidsfunctionarissen niet over gesproken. Het is lastig voor veel van die boeren om hun kwijtgeraakte land terug te kopen, merkt Musarara. ‘Daarom willen zij nu investeren in de boerderijen die eerder van hen waren. Dat is baanbrekend, ongeëvenaard en historisch.’ Ze werken vaak samen met de zwarte eigenaren om de productie op hun land weer op gang te helpen. ‘Wit kapitaal’, noemt de verenigingsman het. Bovendien zou er veel kennisoverdracht zijn, waar zwarte landeigenaren en boeren veel aan kunnen hebben.

De concurrentiestrijd tussen de witte en zwarte investeerders als Tino Zinyemba is nog volop in gang: allen azen zij op bebouwbare stukken van het Zimbabwaanse platteland. Vanmiddag trekt de jonge ondernemer uit Harare er weer op uit met zijn nogal modderig geworden terreinwagen. Hij heeft een verlept veld in de buurt van Glendale op het oog, dat hij hoopt aan zijn collectie boerderijen toe te voegen. ‘Vaak weet ik nog niet eens hoe ik het financieel ga bolwerken’, zegt de ondernemer – in zijn gesoigneerde baardje wordt weer een glimlach zichtbaar. ‘Maar als zich een kans voordoet, grijp ik die met beide handen aan.’