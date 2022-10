Recordomzetten Amerikaanse autoproducenten GM en Paccar

De Amerikaanse president Joe Biden krijgt bij het verlaten van een elektronische Ford Mustang een helpende hand van General Motors-topman Mark Reuss. Beeld Reuters

De Amerikaanse autoproducent General Motors (GM) behaalde in het derde kwartaal van dit jaar een recordomzet, die werd gedreven door sterke verkopen van elektrische auto’s in de VS. Daarbij namen de leveringsproblemen van onderdelen af, waardoor meer auto’s de fabrieken verlieten. GM zag de omzet omhoog schieten tot 41,9 miljard dollar, van 26,8 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 2,4 miljard dollar naar 3,3 miljard dollar.

Het concern, dat merken voert als GMC, Buick, Cadillac en Chevrolet, is niet meer actief in Europa. Daar vertrok het in 2017 bijna volledig na de verkoop van het merk Opel. Eerder was er sprake van dat GM terug zou keren naar de Europese markt met een aantal elektrisch aangedreven modellen. Daar zei het bedrijf uit Detroit dinsdag echter niets over. ‘De vraag naar GM-producten blijft sterk en we gaan actief om met de tegenwind waarmee we worden geconfronteerd’, stelt de directie in een toelichting op de resultaten. De marktomstandigheden blijven ‘uitdagend’.

Recordwinst

Ook het Amerikaanse moederbedrijf van vrachtwagenfabrikant DAF, Paccar, heeft het afgelopen kwartaal een recordwinst geboekt. Veel transportbedrijven zijn bezig hun wagenpark te vervangen om zuiniger te rijden. Daarnaast profiteerde Paccar van de hoge prijzen die transportbedrijven neertellen voor tweedehands vrachtwagens, die de leaseafdeling van het concern verkoopt.

De omzet in juli, augustus en september bedroeg bijna 7,1 miljard dollar, tegenover bijna 5,2 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst verdubbelde op jaarbasis tot 769,4 miljoen dollar. DAF breidde in Europa zijn marktaandeel uit, aldus president-directeur Harald Seidel.