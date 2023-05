Recordmigratie naar Verenigd Koninkrijk, ondanks de Brexit

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman. Beeld AFP

Uit berekeningen van het Office for National Statistics (ONS), het Britse CBS, blijkt dat 1,2 miljoen buitenlanders zich afgelopen jaar in het Verenigd Koninkrijk hebben gevestigd, terwijl naar schatting 575 duizend mensen het eiland hebben verlaten. Per saldo is de immigratie in een jaar tijd met honderdduizend gestegen. Bij de influx gaat het met name om nieuwkomers van buiten de Europese Unie. In aanloop naar de verkiezingen van 2019 had de Conservatieve Partij beloofd de netto-immigratie te verlagen naar zo’n 245 duizend. Vier jaar eerder had toenmalig premier David Cameron een nog ambitieuzer doel voor ogen.

Volgens critici is de continue instroom niet houdbaar. In meerdere opzichten was 2022 evenwel een uitzonderlijk jaar. De Britten kregen te maken met de komst van tienduizenden vluchtelingen uit Hongkong, de voormalige kroonkolonie die nu onder controle van China is komen te staan. Tevens kwamen er 174 duizend oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Doorn in het oog van veel Britten is illegale migratie over het Kanaal, die is toegenomen naar 45 duizend in 2022. Met name veel Albanezen zijn zo naar het eiland gekomen. De Britse regering onderneemt wanhopige pogingen de Kanaalmigratie te stoppen, maar dat blijkt lastig te zijn.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Veel studenten

Een groot deel van de immigratie komt op het conto van studenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf meer dan 361 duizend visa uit aan buitenlandse studenten en hun gezinsleden. Vooruitlopend op de publicatie van de cijfers kondigde de regering deze week aan dat vanaf komend jaar alleen studenten met een postdoc-aanstelling partners en kinderen mogen meenemen, wat immigratie met 150 duizend zal verminderen. Tevens zal het voortaan moeilijker worden om studentenvisa om te zetten in werkvisa. De meeste buitenlandse studenten, onder wie veel Aziaten, keren na hun studie overigens terug naar het land van herkomst.

De cijfers zijn beroerd nieuws voor minister Suella Braverman (binnenlandse zaken), al was de vrees aanvankelijk dat het nieuwe nettocijfer rond de 800 duizend zou uitkomen. Terugdringen van immigratie door het controleren van de landsgrenzen was een van de belangrijkste beloften tijdens de Brexitcampagne. Immigratie uit andere Europese landen is inderdaad afgenomen, maar dat is ruimschoots gecompenseerd door de komst van mensen uit niet-Europese landen. Universiteiten zijn sterk afhankelijk van buitenlandse studenten, terwijl werkgevers zitten te springen om personeel. Pogingen om arbeidstekorten op te vullen door Britse werknemers verlopen stroef.

Brexit

Op het eerste gezicht is er sprake van een sterke stijging van de immigratie, maar dat is een vertekend beeld. Tijdens de pandemie heeft het ONS de rekenmethoden drastisch aangepast. Voorheen werd het immigratiecijfer geschat aan de hand van steekproeven waarbij arriverende reizigers op de grote luchthavens werd gevraagd naar de reden van hun komst. Dat bleek onbetrouwbaar te zijn. Veel EU-migranten, met name uit oostelijk Europa, namen immers goedkope vluchten die landden op regionale vliegvelden. Tijdens Brexit bleek het aantal EU-ingezetenen rond de zes miljoen te liggen, het dubbele van wat eerder werd aangenomen.

Voor het eerst zijn ook asielzoekers meegeteld, een aantal dat in 2022 rond de 76 duizend lag. Ondanks strenge woorden van de regering heeft het uitzetten van afgewezen asielzoekers en buitenlandse criminelen met 38 duizend een laagterecord bereikt. Omdat 2022 een uitzonderlijk jaar was, is de verwachting dat de cijfers over 2023 lager zullen uitvallen. Dat zou met het oog op de verkiezingen eind 2024 een opsteker zijn voor premier Rishi Sunak. Immigratie is immers de achilleshiel van de Conservatieve regering, zeker waar het gaat om mensen die op illegale wijze voet aan wal zetten.

Verkeersovertreding

Braverman was enkele dagen geleden in opspraak gekomen wegens een snelheidsovertreding. De bewindsvrouw moest een verkeerscursus afleggen en uit een lek van haar departement bleek dat ze had gevraagd om een privécursus in plaats van deelname aan een groepscursus. Sunak vond dat verzoek geen reden haar te ontslaan. Ze staat bekend als de spraakmakendste minister uit de ploeg van Sunak. Met haar anti-immigratieretoriek, haar voornemen om kansloze asielzoekers op het vliegtuig naar Rwanda te zetten en haar aanvallen op ‘woke’ is Braverman vaandeldrager van de rechtervleugel binnen de Tories.