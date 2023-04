Recordhitte in Spanje: ‘Er was al consternatie om lege zwembaden, maar dit kan hele sectoren platleggen’

In Sevilla, in het zuiden van Spanje, worden deze week temperaturen van 36 à 37 graden gehaald. Beeld AP

Dag Dion, hoe uitzonderlijk zijn deze temperaturen?

‘Warm is het natuurlijk vaker in Spanje, maar de temperaturen deze week verbreken alle records. Op het weerstation van het vliegveld in Córdoba werd het donderdag maar liefst 38,8 graden – een record voor het Spaanse vasteland in april. Ook op andere plekken in Spanje is het heet: in zeker elf provinciehoofdsteden zijn recordtemperaturen bereikt.

‘Met name in het zuiden van Spanje levert dat bizarre situaties op. In Sevilla bijvoorbeeld vindt nu de Feria de Abril plaats, een geweldig feest waarbij de Sevillanen in klederdracht per koets naar een terrein met feesttenten worden gebracht. Toen ik daar vorig jaar was, was het met 30 graden al bijna niet uit te houden in die tenten. Deze week worden temperaturen van 36 à 37 graden gehaald. Een van de paarden die een koets trok, bezweek donderdag onder de hitte.

Acaba de morir un caballo en Sevilla mientras paseaba a unos turistas en una calesa rumbo a la feria. Es infame que el ayuntamiento siga permitiendo esta salvajada y es aún peor la gente que paga para que un caballo le lleve, aún estando a 40º. pic.twitter.com/P4CQUmUQwV — PabloMM (@pablom_m) 26 april 2023

‘Ook in Madrid, waar ik nu ben, is het buitensporig warm. Normaal gesproken is het in deze tijd van het jaar lekker lenteweer, maar vandaag wordt het 32 graden. Het is zelfs een beetje broeierig en benauwd. Dat is het in Madrid eigenlijk nooit: normaal is de hitte hier droog. Ik verwacht dat dit weekend misschien een buitje valt. Het zou zeer welkom zijn, in ieder geval.’

Is klimaatverandering de oorzaak van deze weersextremen?

‘Het is moeilijk om een hittegolf specifiek toe te schrijven aan klimaatverandering, maar het wordt hier wel steeds warmer en droger. Ik heb begrepen dat de huidige hitte komt doordat de grens tussen een lage- en hogedrukgebied nu recht boven Spanje ligt. Er is veel zon en warme wind. Doordat het zo droog is, droogt ook de grond uit, waardoor er nog meer warme lucht komt. Het versterkt elkaar allemaal.’

Wat zijn de gevolgen van deze hitte voor het dagelijkse leven van de Spanjaarden?

‘In de zomer zijn de Spanjaarden dit soort temperaturen wel gewend, dus ze weten hoe ze ermee om moeten gaan. Mensen schieten in de zomerstand. In Madrid is vanwege twee feestdagen nu toevallig een lang weekend, dus inwoners trekken massaal naar het strand. De zwembaden in de hoofdstad gaan ook eerder open.

‘Wie het meest van deze hitte merken, zijn de boeren. Op sommige plekken heeft het dit jaar nog maar een paar millimeter geregend. De graanoogst kunnen we dit jaar daarom wel vergeten, zeggen de boeren. Ook over de olijfoogst en de rijstoogst zijn grote zorgen. Richting de zomer kunnen burgers dit ook gaan merken: mislukte oogsten betekenen immers stijgende prijzen.’

Nederland kent voor dit soort temperaturen een Nationaal Hitteplan. Heeft de Spaanse overheid ook zo’n plan in werking gesteld?

‘Spanje heeft inderdaad ook een hitteplan. Dat is nog niet in werking, maar het ministerie van Volksgezondheid wil dat wel al op 15 mei laten ingaan. Normaal gebeurt dat op 1 juni. Het geeft richtlijnen voor regio’s om bepaalde maatregelen te nemen bij een hittegolf, bijvoorbeeld het aanpassen van de schooltijden. En er zijn natuurlijk de gebruikelijke adviezen: genoeg water drinken en uit de zon blijven.

‘Ook probeert de overheid zoveel mogelijk water te besparen. Verschillende regio’s leggen beperkingen op. In Sevilla mogen mensen bijvoorbeeld officieel hun auto niet meer wassen en hun tuin niet meer besproeien. In Catalonië, dat juist bekendstaat als een mooie groene regio, heeft de regioregering gemeenten verboden om parken te bewateren.

‘Enkele weken geleden ontstond in Catalonië enige consternatie toen aangekondigd werd dat zwembaden niet meer gevuld mochten worden. Waar moeten we dan heen met onze warme lichamen, vroeg men zich af. Er kwam zo veel kritiek op het plan dat de overheid het inmiddels weer heeft teruggedraaid.

‘Het is wel zorgwekkend. Met de warme zomer op komst moet in april in Spanje gewoon regen vallen. Als die regen niet komt, heb je een probleem. De watervoorraden zijn op dit moment niet groot.’

Ondertussen lijkt het erop dat Spanje de komende jaren vaker met hitte en droogte te maken zal krijgen. Denkt het land al na over langetermijnoplossingen?

‘Vooral over het watergebruik wordt gediscussieerd. In het toch al droge zuiden van Spanje wordt bijvoorbeeld veel water gebruikt voor het verbouwen van citrusvruchten, tomaten en andere gewassen. Al die industrieën maken aanspraak op de beperkte watervoorraad. Misschien krijg je in Spanje eenzelfde situatie als wat Nederland met stikstof heeft. De omstandigheden kunnen hele sectoren een halt toeroepen.

‘Misschien moeten Spanjaarden ook hun steden anders gaan inrichten. Ik denk dat daar de komende jaren meer aandacht voor komt. Zo constateerde een lokale krant uit Córdoba al dat de stad nu vooral uit asfalt en steen bestaat. Er is bovendien nauwelijks schaduw te vinden. Bij een renovatie van het centrale Puerta del Sol in Madrid is recentelijk bijvoorbeeld amper ruimte gemaakt voor groen. Op Twitter vroegen mensen zich af of zo’n nieuwe bak stenen handig is.’