Recordboete voor kredietbureau BKR, te veel hordes bij opvragen persoonlijk dossier

Het Bureau Krediet Registratie (BKR), gevestigd te Tiel, houdt een elektronisch dossier bij van personen met een in Nederland afgesloten krediet. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Dat is in strijd met de AVG, de Europese privacywetgeving, vindt de Autoriteit Persoonsgegevens. De aan BKR opgelegde boete is de hoogste uit de geschiedenis van de Autoriteit Persoonsgegevens.

BKR, dat alle kredietgegevens in Nederland beheert en waarbij zo’n 11 miljoen mensen staan geregistreerd, gaat in beroep bij de rechter. Op de website laat het bureau weten dat de door de privacywaakhond bekritiseerde werkwijze is aangepast en dat de privacy van cliënten nooit in het geding is geweest.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd dat consumenten recht hebben op inzage in de gegevens die organisaties en instellingen over hen verwerken. In het geval van Bureau Krediet Registratie is dat niet goed geregeld, oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar. Consumenten die van hun inzagerecht gebruik wilden maken, zouden op veel te hoge drempels stuiten.

Post

Zo konden consumenten alleen inzage krijgen na een verzoek per post. Daarbij vroeg BKR een kopie van het identiteitsbewijs. Vervolgens duurde het bijna een maand alvorens iemand werkelijk inzage kon krijgen in de eigen gegevens. Consumenten konden van deze procedure maar een keer per jaar gebruik maken.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens moesten al die belemmeringen worden opgeruimd. Consumenten moesten ook online en gratis hun gegevens bij BKR kunnen opvragen. Volgens het bureau is dat inmiddels het geval. Ook de beperking dat dit maar één keer per jaar mogelijk is, is vervallen, claimt het bureau.

BKR zegt in een reactie verbaasd te zijn dat het bureau een boete krijgt opgelegd. Volgens bestuursvoorzitter Peter van den Bosch werd in het verleden ‘juist vanuit privacy-overwegingen’ besloten om inzage in gegevens alleen schriftelijk per post af te handelen. Na invoering van de AVG (mei 2018) en kritiek van de privacywaakhond is het beleid aangepast, zegt Van den Bosch.

Volgens hem is de privacy van BKR-cliënten geen moment in gevaar geweest. Alleen al om dat bij de rechter bevestigd te krijgen, tekent het bureau beroep aan tegen de boete.