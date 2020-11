Recordbeursgang Ant Group, die het visitekaartje van Hongkong moest zijn, is uitgesteld

In Beijing rekent een klant zijn eten af met Alipay, waarmee je in China cashloos kunt betalen. Beeld AFP

De beurs van Shanghai zei in een verklaring dat Ant Group-oprichter Jack Ma was ontboden voor ‘toezichthoudende gesprekken’ en dat andere ‘belangrijke kwesties’ speelden, zoals ‘veranderingen in de regulering rond fintech’. Het concludeerde dat Ant Group daardoor niet meer aan de voorwaarden voor een beursgang voldeed. Ant Group meldde daarna dat ook de beursgang in Hongkong was uitgesteld.

Ant Group zou zowat 8 miljard meer dan Saudi Aramco ophalen, de vorige recordhouder. Voor de beurzen van Shanghai en Hongkong had het een visitekaartje moeten worden, een signaal aan de rivaliserende VS dat China ook zonder Wall Street kan. Het uitstel schaadt niet alleen het imago van Ant Group, maar ook van de Chinese autoriteiten.

Eerder deze week rommelde het al tussen de Chinese overheid en Ant Group. Maandag werden oprichter Jack Ma en twee directieleden voor een gesprek bij de Chinese regulatoren ontboden. Ze zouden daar te horen hebben gekregen dat ze te veel risico’s namen met consumentenleningen, aldus persbureau Reuters. Maandag werden de kapitaalvereisten voor fintechbedrijven ook aangescherpt, waardoor Ant Group ineens veel minder leningen kan uitschrijven.

Ant Group is vooral bekend om zijn app Alipay, waarmee je in China cashloos kunt betalen. De app is zo handig dat hij inmiddels door 1,2 miljard Chinezen wordt gebruikt en jaarlijks 15 biljoen euro aan transacties verwerkt. Naast een betaalfunctie biedt Ant Group ook steeds meer andere financiële producten aan, zoals beleggingsfondsen en kredietlijnen. Het bedrijf verstrekte vorig jaar eenvijfde van alle consumentenleningen in China.

Volgens de Chinese overheid, die al jaren de enorme Chinese schuldenberg probeert af te bouwen, vormen die consumentenleningen een te groot risico. Wat ook meespeelt, is dat Ant Group door zijn onstuimige groei een steeds grotere concurrent is geworden van de traditionele overheidsbanken. In een staatskapitalistisch land als China, waar de overheid via de banken sterke controle wil uitoefenen over de economie, kan dat tot politieke repercussies leiden.

Volgens experts zou de plotse ommezwaai van de overheid ook een reactie zijn op een vrijpostige toespraak van Jack Ma, vorige week op de Bund Summit in Shanghai. Hij bekritiseerde daarin China’s verouderde banksysteem en riep de overheid op om de regulering voor fintechbedrijven te versoepelen. Hij zei ook dat ‘de banken met hun pandjeshuismentaliteit zouden moeten plaatsmaken voor een kredietsysteem gebaseerd op big data.’ Ma’s toespraak werd in staatsmedia berispt.

Als Ant Group zich aan de nieuwe regels weet aan te passen, kan het nog steeds beursrecords breken. De IPO in Shanghai had al 3 biljoen dollar aangetrokken, en het aantal aandelen was 284 keer overschreven. Maar volgens analisten wekt het uitstel wel argwaan en kan het een invloed hebben op hun waardeoordeel over het bedrijf. E-commercebedrijf Alibaba, dat een belang van 33 procent in Ant Group heeft en op Wall Street genoteerd staat, verloor meteen 8 procent van zijn waarde.