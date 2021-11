Recordbesmettingen en rioolwatermetingen laten zien: het virus is overal

In Leiden wordt het aantal coronavirusdeeltjes in het rioolwater gemeten. Beeld Raymond Rutting/de Volkskrant

Ruim 19 duizend besmettingen gemeld op maandag, GGD kampt met storingen

Het RIVM meldt maandag 19.274 nieuwe coronabesmettingen. Dit is verreweg het hoogste dagcijfer ooit. De aantallen hadden nog hoger kunnen uitvallen, omdat de storing pas deels is opgelost. ‘De cijfers zijn vandaag en de komende dagen nog vertekend. De storing bij een van onze leveranciers op zaterdag ijlt nog na’, aldus een woordvoerder van de GGD. Op zaterdag en zondag werden fors minder besmettingen gemeld dan in de voorafgaande dagen. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 14.527 positieve testen gerapporteerd, 39 procent meer dan een week eerder. Het aantal positieve testen neemt in werkelijkheid waarschijnlijk nog sneller toe. De meeste besmettingen zijn deze week geregistreerd in Limburg, ruim 800 per 100 duizend inwoners. Het landelijk gemiddelde is 584. Een groter deel van GGD-testen blijkt positief, het percentage positieve testen stijgt deze week van 17,2 naar 19,2.

Piek virusdeeltjes in rioolwater

Nooit eerder werden zoveel coronavirusdeeltjes in het rioolwater aangetroffen. De rioolwaterzuiveringsinstallaties meten op verzoek van het RIVM meerdere malen per week hoeveel virusdeeltjes zich in het riool bevinden. Het rioolwater kan een vroege waarschuwing zijn voor een uitbraak. Een eventuele daling van de besmettingscijfers is minder goed zichtbaar in het riool, besmette personen blijven vaak nog enkele weken via de ontlasting virusdeeltjes uitscheiden. In de regio Haaglanden worden momenteel de meeste virusdeeltjes gemeten, bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde. Voor de eerste coronagolf zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar.

Situatie in Duitse ziekenhuizen verslechtert, ic-patiënten overgeplaatst naar Italië

De Duitse gezondheidszorg dreigt overbelast te raken. Op de intensivecareafdelingen worden maandagmiddag 3.190 covidpatiënten verzorgd, omgerekend naar inwonertal is dit bijna tweemaal hoger dan in Nederland. De situatie is in veel regio’s dramatisch, laat de Duitse vereniging van ziekenhuizen DKG maandag weten. Ernstig zieke patiënten moeten regionaal en zelfs landelijk verplaatst worden om de drukte te spreiden. De afgelopen dagen werden enkele ic-patiënten uit Beieren vervoerd naar Italië. De ziekenhuizen benadrukken dat de ic-capaciteit van 4.000 onoverkomelijk zal worden overschreden, en dringt aan op vaccinatieplicht voor bepaalde bevolkingsgroepen. Duitsland zal deze coronagolf geen hulp kunnen bieden wanneer de Nederlandse ic’s vol raken. Dat liet Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zaterdag weten. Rond de piek van de eerste coronagolf lagen er 58 Nederlandse patiënten op Duitse intensivecareafdelingen.