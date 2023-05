Recordaantal werkenden is niet genoeg om openstaande vacatures te vervullen

Uitleg over werken bij de politie op de carrièrebeurs in de Amsterdamse Rai, maart dit jaar. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het aantal Nederlanders dat betaald werk heeft of daarnaar op zoek is was nog nooit zo hoog. De beroepsbevolking groeide in 2023 naar 9,8 miljoen, blijkt uit het rapport De Arbeidsmarkt in cijfers 2022 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De niet-beroepsbevolking, mensen die niet willen of kunnen werken, kromp in 2022 snel. Deze groep is het kleinst sinds het CBS in 2003 begon met op deze manier meten. Toen nam ruim 30 procent van de 15- tot 75-jarigen niet deel aan de arbeidsmarkt, inmiddels is dit 25 procent. In totaal zijn dat zo’n 3,3 miljoen Nederlanders.

De meest genoemde reden om niet beschikbaar te zijn voor werk is een hoge leeftijd (1,6 miljoen personen), daarna volgen ziekte en arbeidsongeschiktheid (785 duizend personen).

De arbeidsdeelname steeg sinds het begin van deze eeuw sterk bij vrouwen van 45 tot 75 jaar. Twintig jaar geleden was 41 procent van de vrouwen in deze leeftijdsgroep aan het werk of daarvoor beschikbaar, nu is dat 57 procent. Maar ook mannen werken vaker langer door, onder andere vanwege het afschaffen van de vut en andere prepensioenregelingen.

Sinds 2015 stijgt ook het aantal werkende 65- en 66 jarigen snel, vooral door het stapsgewijs verhogen van de aow-leeftijd.

Bijna 10 miljoen potentiële werknemers, en toch kunnen veel bedrijven niet genoeg werknemers vinden. In alle kwartalen van 2022 was het aantal vacatures hoger dan het aantal werklozen. Het gemiddeld aantal openstaande vacatures steeg in een jaar tijd met 131 duizend naar 444 duizend. Ruim eenderde van de bedrijven meldde een nijpend tekort aan personeel.