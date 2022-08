Recordaantal vluchtelingen steekt Kanaal over naar Verenigd Koninkrijk

Migranten die maandag zijn aangekomen in Engeland. Beeld AP

Binnen 24 uur tijd werden 1.295 vluchtelingen geregistreerd, zo maakte het Britse ministerie van Defensie dinsdag bekend. Mannen, vrouwen met baby’s en jonge kinderen kwamen in Dover aan land, nadat ze van rubberbootjes op zee waren gevist. De vluchtelingen kwamen via het Nauw van Calais, het smalste stuk van het Kanaal.

Sinds begin 2020 proberen steeds meer vluchtelingen via deze route op illegale wijze naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Vorig jaar onderschepten de Britse autoriteiten in totaal meer dan 28 duizend mensen. De verwachting is dat in 2022 dit aantal ruimschoots wordt overschreden. Op dit moment staat de teller op 22.670, bijna het dubbele als vorig jaar rond deze tijd.

De hoop was juist dat de aantallen zouden afnemen, nu strengere wetgeving om mensensmokkelaars aan te pakken haar vruchten lijkt af te werpen. Begin juli werd een groot netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. Volgens de Europese politieorganisatie Europol stuurde dit netwerk in anderhalf jaar tijd tienduizend vluchtelingen in bootjes naar Engeland.

Hoofdpijndossier

De regering vreest nu dat dit jaar in totaal 60 duizend mensen het Kanaal zullen oversteken. De kosten om alle asielaanvragen te verwerken en huisvesting te organiseren, zijn torenhoog. Strenge maatregelen, zoals de uitzetting van asielzoekers naar Rwanda, hadden de vluchtelingen moeten afschrikken, maar in juni zette het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een streep door dit omstreden plan.

De vluchtelingenstroom is een hoofdpijndossier voor de Britse politiek. Het immigratiedebat speelde ook een grote rol in de aanloop naar de Brexit. Zonder het juk van het Europese vreemdelingenbeleid zou het eiland relatief gemakkelijk zijn grenzen moeten kunnen bewaken, was de redenatie. Toch lukt het maar niet om grip op de immigratie te krijgen.

De toestroom zorgt ook voor spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Volgens de Britse regering doet Parijs niet genoeg om de bootjes tegen te houden. De Franse regering stelt daarentegen dat ze niet de capaciteit heeft om de hele kust te controleren en alle boten tegen te houden. Ook wijst de regering erop dat Britse arbeidswetten aantrekkelijk zijn voor migranten.

De overtocht wordt vooral in de zomer ondernomen, wanneer de weersomstandigheden goed zijn. Maar ook in de winter blijven de vluchtelingen komen. Het vorige dagrecord van 1.185 mensen stamt uit november 2021. Slecht weer is overigens niet het enige gevaar voor de vluchtelingen. Het Nauw van Calais is de drukst bevaren zeeroute ter wereld. Dagelijks kunnen wel achthonderd schepen passeren, die moeilijk kunnen uitwijken voor de kleine migrantenboten.