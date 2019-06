Recordaantal van 71 miljoen personen in 2018 op de vlucht voor oorlog en geweld

Er waren 2,3 miljoen meer vluchtelingen dan in 2017, zo blijkt uit de nieuwste VN-cijfers. Vergeleken met tien jaar geleden waren er zelfs 65 procent meer vluchtelingen, asielzoekers en burgers die in eigen land op de vlucht zijn geslagen.

Een Afghaans kind in een VN-kamp voor vluchtelingen buiten de stad Herat in het noordwesten van Afganistan. Beeld EPA

Vanwege de hoogoplopende discussie in de VS en Europa over het toelaten van vluchtelingen, wijst de VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr erop dat het ontwikkelingslanden zijn die de grootste last van de crisis dragen. Slechts 16 procent van de vluchtelingen wordt opgevangen in de ontwikkelde landen, aldus het Global Trends-rapport dat woensdag is gepresenteerd.

Hoezeer burgers uit Europese landen als Nederland een ander beeld hebben, bleek dinsdag uit een onderzoek dat in opdracht van Stichting Vluchteling werd gehouden. De meeste Nederlanders denken namelijk dat Europese landen de meeste vluchtelingen opnemen. Een meerderheid denkt dat Duitsland, Nederland en Italië de meeste vluchtelingen opnemen.

In werkelijkheid zijn de vier grootste gastlanden volgens de VN Turkije, Pakistan, Oeganda en Soedan. Maar liefst tachtig procent van de vluchtelingen wordt opgevangen in buurlanden.

Hoge Commissaris voor de vluchtelingen Filippo Grandi zegt dat de vluchtelingenaantallen in Europa ‘beheersbaar’ zijn. Beeld AFP

Zorgwekkend

‘Als je zegt dat Europa of de VS of Australië kampt met een vluchtelingen-noodsituatie, dan is dat niet zo’, aldus Hoge Commissaris voor de vluchtelingen Filippo Grandi. ‘De meeste vluchtelingen bevinden zich in het land vlakbij waar de oorlog is. Daar is de crisis, daar moeten we ons op richten. De aantallen mensen die in Europa aankomen zijn eerlijk gezegd beheersbaar.’

De cijfers uit Grandi’s rapport zijn, voor het zoveelste achtereenvolgende jaar, zorgwekkend. Het overgrote deel van de bijna 71 miljoen personen die huis en haard moesten verlaten, iets meer dan 41 miljoen, zijn mensen die in hun eigen land op de vlucht zijn geslagen en daar worden opgevangen. Verder waren er wereldwijd zo’n 26 miljoen vluchtelingen die hun land waren ontvlucht. De rest van de vluchtelingenstroom bestond uit 3,5 miljoen asielzoekers.