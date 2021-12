Recordaantal van 488 journalisten in de gevangenis

De journalisten Daria Chultsova en Katerina Bakhvalova begin dit jaar voor de rechtbank in Minsk, Belarus. Beeld EPA

Dat blijkt uit het rapport dat Reporters Without Borders (RSF) donderdag heeft gepubliceerd. Daarin staat ook dat er nog nooit zoveel vrouwelijke journalisten achter slot en grendel zaten. Het zijn er 60, een derde meer dan in 2020. De hoeveelheid omgekomen journalisten nam dit jaar juist af.

Leon Willems, directeur Beleid en Processen van Free Press Unlimited, maakt zich zorgen. ‘Het aantal journalisten dat wordt vastgezet zonder geldige reden neemt toe. Dat heeft tot gevolg dat journalisten uit angst voor arrestatie het vak verlaten of bepaalde dingen niet meer op durven te schrijven. Detentie is een belangrijk criterium, want het leidt tot censuur.’

De stijging van het aantal gevangennemingen is voornamelijk te wijten aan de inperking van de persvrijheid in Myanmar, Belarus en Hongkong. In Myanmar, waar het leger op 1 februari de macht greep, zitten nu 53 journalisten in de gevangenis. Vorig jaar waren dat er nog maar twee.

Ook in Belarus, waar protesten na de herverkiezing van president Loekasjenko hardhandig de kop in werden gedrukt, nam de hoeveelheid journalisten in hechtenis toe. Waar vorig jaar nog maar zeven journalisten gevangen zaten, zijn dat er nu 32. Het merendeel van hen is vrouw.

Onder de toegenomen invloed van de Chinese president Xi Jinping nam ook de persvrijheid in Hongkong af, daar steeg het aantal opgesloten journalisten van nul naar tien. China sluit al vijf jaar op een rij de meeste journalisten op, daar zitten nu 127 mensen vast.

Lichtpuntje

Willems ziet nog een zorgelijke tendens: de staten die journalisten opsluiten leren van elkaar. ‘Als Poetin een wet in leven roept die journalisten dwarsboomt, volgen andere repressieve landen zijn voorbeeld. Om dat tegen te gaan, moeten democratieën druk uitoefenen, dat gebeurt nu te weinig.’

Toch is er ook een lichtpuntje: het aantal journalisten dat tussen januari en december van dit jaar omkwam tijdens het uitoefenen van hun werk nam juist af. Met 46 doden markeert 2021 het laagste aantal in bijna twintig jaar.

Voor Europese journalisten was 2021 daarentegen het dodelijkste jaar sinds 2015, toen de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo plaatsvond. Naast Peter R. de Vries werd ook de Griekse misdaadverslaggever Giorgos Karaivaz vermoord.