Recordaantal migranten waagt gevaarlijke oversteek kanaal naar het Verenigd Koninkrijk

Opluchting bij migranten op het moment dat zij met hun kinderen aan land worden gebracht in Dungeness, in november 2021. Beeld Henry Nicholls / Reuters

Dat meldt het Franse persbureau AFP dinsdag op basis van cijfers van het Britse overheidscijfers. Vooral in de afgelopen maanden voeren veel migranten in bootjes van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk: alleen al in de maand november waren dat bijna 6.900. Op 11 november staken zelfs 1.185 mensen over, voor zover bekend het hoogste aantal binnen één dag ooit.

Het Kanaal, een zeestraat met een minimale breedte van 33 kilometer, is al enkele jaren een veelgebruikte route om het Verenigd Koninkrijk te bereiken vanaf het Europese vasteland. Migranten wagen de oversteek in vaak gammele niet-zeewaardige bootjes. Soms zitten er tot enkele tientallen mensen op opblaasbare boten.

De tocht is dan ook niet zonder gevaar. In november overleefden 27 migranten, onder wie drie kinderen, de oversteek naar Engeland niet toen hun boot zonk. Het was volgens de Internationale Organisatie voor Migratie het dodelijkste ongeluk met een migrantenboot ooit in de zeestraat.

De risicovolle tochten worden veelal georganiseerd door de vele mensensmokkelaars die rond het Kanaal actief zijn. Het aantal migranten is enorm toegenomen doordat zij grotere boten, met een capaciteit tot wel vijftig opvarenden, zijn gaan gebruiken. Voor de fatale overtocht in november werden in Frankrijk vijf verdachte mensensmokkelaars opgepakt.

Terugduwen

De grote aantallen overstekende migranten zorgen voor politieke spanning tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In september zeiden de Britten zelfs van plan te zijn om migrantenboten terug te duwen naar Franse wateren. De Britten sturen enkele tientallen miljoenen naar de Fransen om de grens te bewaken en smokkelaars op te pakken maar dreigden de geldkraan dicht te draaien omdat zij te weinig zouden doen. De Fransen benadrukken dat de lange kuststrook moeilijk is te controleren en noemen de Britse dreigementen ‘financiële chantage’.

De spanningen liepen eind november zo hoog op dat de Franse minister van Binnenlandse zaken weigerde zijn Britse evenknie te ontvangen. Die reactie volgde op de oproep van de Britse premier Boris Johnson aan Frankrijk om alle migranten terug te nemen die het land via zee hadden bereikt. Ook de komende tijd zal de migrantenproblematiek vermoedelijk leiden tot spanningen: een oplossing tussen de twee landen is nog niet gevonden.

Mensenrechtenorganisaties benadrukken daarentegen dat tussen het politieke getouwtrek van de twee landen de migranten worden vergeten en dat een oplossing voor hen uitblijft. De organisaties vinden dat de drama’s die zich op de zeestraat voltrekken juist het gevolg zijn van onmenselijk Europees asielbeleid.

Het aantal asielaanvragen in het Verenigd Koninkrijk viel overigens afgelopen jaren lager uit dan in andere grote landen op het Europese vasteland. In 2020 vroegen meer dan 122 duizend migranten asiel aan in Duitsland, in Frankrijk waren dat er ruim 93 duizend. Over diezelfde periode kwamen er in het Verenigd Koninkrijk zo’n 36 duizend aanvragen binnen.