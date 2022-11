Recordaantal gebruikers wil zekerheid over drugs: ‘Wegens drukte is uw pil niet getest’

Mirjam Reitsma, coördinator van de drugstestservice van de GGD Amsterdam. Beeld Raymond Rutting/VK

Op een dinsdagavond in een klein kamertje bij de GGD, ergens hartje Amsterdam klapt Mirjam Reitsma haar koffertje vol mesjes, buizen en chemische stoffen open, als voorbereiding op de storm die zo zal komen. ‘Over een uur staan de eersten alweer in de rij’, zegt ze lichtelijk gestrest.

Reitsma is coördinator bij de drugstestservice van de GGD Amsterdam. Zij begeleidt de GGD’ers die elke maandag- en dinsdagavond tijdens het spreekuur klaarzitten voor bezoekers die verdovende middelen meebrengen. Een deel van dat spul gaat door naar het lab voor een uitgebreide test, ongeveer een week later volgt de uitslag. Maar tegenwoordig moeten de GGD’ers hun klanten regelmatig teleurstellen aan de telefoon: ‘Wegens drukte is uw pil niet getest’. De gebruikers blijven zo achter zonder uitslag én zonder de pil waarvan ze er meestal meerdere hebben. Dit kan risicovol zijn, want zo nu en dan zit er gevaarlijke vervuiling in bijvoorbeeld xtc-pillen. Ook blijft de dosering van de werkzame stof in een pil dan onbekend voor een gebruiker, wat het risico verhoogt op een overdosis.

Helaas komen de lange wachtrijen steeds vaker voor, vertelt Reitsma terwijl ze haar labjas aantrekt. Vooral tijdens de festivalperiodes is er veel vraag naar de drugstestservice. ‘Tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) eind oktober werkten we met dubbele teams. Toch konden we toen niet de hele rij afwerken tijdens het drie uur durende spreekuur.’ Om de wachtenden tevreden en rustig te houden stond er muziek op en deelden de GGD’ers lolly’s uit.

De testlocatie van de GGD Amsterdam is niet de enige die met de toenemende drukte te maken heeft. Volgens Laura Smit-Rigter, landelijk coördinator van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS), is het een nationaal probleem.

Recordhoogte

Het DIMS – onderdeel van het Trimbos-instituut – bestaat uit een netwerk van zo’n 32 testlocaties van verschillende instellingen voor verslavingszorg, zoals Jellinek, Brijder en de GGD Amsterdam. In 2019 trokken deze drugstestlocaties bij elkaar zo’n 18.000 bezoekers, ‘het drukste jaar ooit’, volgens Smit-Rigter. Door corona daalde het aantal bezoekers, maar nu trekt het weer aan. ‘We verwachten dit jaar zo’n 20.000 bezoekers. Een nieuw record.’

Ondanks de toenemende bezoekersaantallen is het totale drugsgebruik in Nederland stabiel gebleven, blijkt uit onderzoek van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Een enquête onder bijna 8.000 studenten wijst uit dat er bij die groep wél een stijging te zien is. Maartje Wijngaarden, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en werkzaam bij de testservice van de GGD Amsterdam, herkent dit: ‘Wij zien vooral hoogopgeleide jongeren onder de 25 bij onze testlocatie.’ De extra druk op de testlocaties is te verklaren doordat juist deze groep de drugs graag van tevoren wil laten checken.

Mirjam Reitsma meet een xtc-pil met Hello Kitty-logo. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Maar de testcapaciteit is dus beperkt. Lsd? Daarvan kunnen de testlocaties landelijk maar twaalf samples per maand grondig testen. Reitsma: ‘Al in de eerste week van de maand is die limiet vaak bereikt’. Gebruikers die later in de maand hun lsd laten testen krijgen daarom alleen een simpele basistest. Die toont wel of er inderdaad lsd in hun sample zit, maar niet of de drugs vervuild zijn. Reitsma: ‘Hoe vaker we ‘nee’ moeten verkopen, hoe groter het risico dat mensen ontmoedigd raken om een volgende keer weer te komen.’

Leidse student Nina – ze wil liever niet met achternaam in de krant om haar drugsgebruik privé te houden – beaamt dit: ‘Laatst probeerden wij voor een huisfeest onze xtc-pillen te laten testen, tevergeefs. Het is nu al de derde keer dat dit mij overkomt.’ Laten de jongeren de ongeteste pillen vervolgens links liggen? Bij Nina niet in ieder geval. ‘Iedereen gebruikte het alsnog, we wilden het onze avond niet laten verpesten.’

Zenuwachtig

De druk op de testlocaties gaat ook ten koste van informatievoorziening. De tien minuten die de GGD’ers gewoonlijk aan een gesprek met een gebruiker kunnen besteden, staan onder druk. GGD’er Wijngaarden: ‘Als wij zien dat een jonge gebruiker zenuwachtig is tijdens zijn bezoek aan de testservice en onzeker over gebruik, willen we hem of haar zo goed mogelijk begeleiden en het gebruik bijvoorbeeld afraden. Dat komt vooral tijdens de drukke festivalperiodes in het gedrang.’

De testexperts proberen met nieuwe technieken de capaciteit op te krikken. Zo is zogeheten Fourier Transform Infrarood Spectrometrie (FTIR) in opmars. Met deze methode kunnen bijna alle ingrediënten in poeders worden gemeten. Op de testlocatie van de GGD Amsterdam kunnen medewerkers daardoor speed, ketamine en mdma-poeder ter plekke onderzoeken op vervuiling en dosering. Gebruikers krijgen meteen de uitslag en hoeven niet een week te wachten op de resultaten uit het lab.

‘In de toekomst hopen wij nog meer zelf te testen’, zegt Smit-Rigter. Voor nu probeert de testlocatie van de GGD Amsterdam elke bezoeker een indicatie te geven van de inhoud van zijn drugssample door een snelle zuurtest uit te voeren. ‘Hierdoor weet een gebruiker in ieder geval of bijvoorbeeld een xtc-pil ook daadwerkelijk uit mdma bestaat’, legt Reitsma uit terwijl ze een pil met Hello Kitty-logo in een zakje stopt. Goed nieuws voor eigenaar van deze pil: die is in ieder geval niet vervuild, blijkt uit eerdere tests van pillen met hetzelfde logo.

Xtc staat net als cocaïne en ghb op lijst I van de Opiumwet. Dit betekent dat bezit, productie en handel strafbaar zijn. In de praktijk wordt bezit voor eigen gebruik – bij xtc is dit 1 pil – niet opgespoord en vervolgd. De politie kan het wel in beslag nemen. De overheid faciliteert het testen van drugs: het wordt betaald door gemeenten en het ministerie van VWS.