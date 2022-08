Recordaantal buitenslapers leidt tot ultimatum aan kabinet voor ‘onbeheersbaar’ Ter Apel

Asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen twee nachten hebben honderden mensen buiten geslapen Beeld ANP

De Groningse burgemeester Koen Schuiling (VVD), voorzitter van de Veiligheidsregio, eist dat het kabinet vrijdag alle buitenslapers elders onderdak biedt om de druk op Ter Apel te verlichten. ‘Het is onbeheersbaar geworden’, zei Schuiling (VVD) tegen het Dagblad van het Noorden. Een deel van de medewerkers onderbrak dinsdag al het werk uit onvrede over de slechte omstandigheden.

Al een jaar wordt de capaciteit van het Groningse aanmeldcentrum, dat in principe tweeduizend vluchtelingen kan huisvesten, stelselmatig overschreden. De overbelasting leidt tot spanningen, agressie en onhygiënische situaties. Schuiling noemde Ter Apel in het voorjaar al ‘het Nederlandse Lampedusa’. De situatie is sindsdien alleen maar verslechterd.

Het kabinet moet vrijdag een overlooplocatie beschikbaar hebben nabij Ter Apel, eist Schuiling. Vluchtelingen die aan de aanmeldprocedure willen beginnen moeten daar, desnoods gedwongen, tijdelijk worden opgevangen. Ze kunnen dan terug naar Ter Apel als ze aan de beurt zijn. Nu blijven ze vaak liever in Ter Apel uit vrees hun plek in de rij kwijt te raken. ‘Er staan mensen te dringen voor de poort’, aldus Schuiling.

In de nacht van dinsdag op woensdag overleed daarnaast een baby van drie maanden in een sporthal op het terrein, bevestigt het COA tegenover persbureau ANP. Hoe de baby is overleden wordt nog onderzocht, onbekend is of er samenhang is met de opvangomstandigheden. Er is medische hulp verleend aan het slachtoffertje.

‘Volop bezig’

Staatssecretaris voor Asiel, Eric van der Burg (VVD), kon woensdag nog geen toezeggingen doen over oplossingen voor Ter Apel. De bewindsman is naar eigen zeggen ‘volop bezig’ met een tijdelijke extra opvanglocatie in de buurt.

De huidige situatie leidt intussen tot grote onvrede en zorgen onder het stelselmatig overbelaste personeel van betrokken organisaties. COA-werknemers legden dinsdag het werk neer. Het steunpunt van het Rode Kruis, eerder vanwege agressie gesloten, ging woensdag door de drukte later open dan gepland.

De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wees het gebied voor de deur van het aanmeldcentrum afgelopen vrijdag aan als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag er nu preventief gefouilleerd worden en is cameratoezicht mogelijk. Die maatregelen moeten vooral de overlast door de relatief kleine groep ‘veiligelanders’ indammen. Er zijn al berovingen, vechtpartijen en steekincidenten gemeld vanuit de wachtrij.

Woensdag werd bovendien een noodverordening van kracht, die het gebruik van ‘kampeermiddelen’ verbiedt. Schuiling wil ook dat volgende week de provisorische luifels ter beschutting worden verwijderd.

Beeld ANP

Tweederde gemeenten biedt geen opvang

Van der Burg blijft, wellicht tegen beter weten in, hopen op vrijwillige medewerking van gemeenten bij het vinden van oplossingen voor de asielcrisis. Circa tweederde biedt nog geen opvang. Hoe moeizaam het regelen van extra opvanglocaties verloopt, laten de negatieve reacties uit Albergen en Bant zien. In deze kleine plaatsen heeft het COA de afgelopen weken grond en een hotel aangekocht voor permanente asielopvang.

Dwang, zoals in Albergen, ervaart de staatssecretaris als ‘een nederlaag’, maar hij heeft weinig alternatieven. Overeenkomsten met veel tijdelijke opvanglocaties lopen bovendien af. ‘Er zijn reguliere azc’s nodig.’

Ook voor Schuiling is het dwingen van gemeenten geen taboe, hoewel VVD’ers elders in het land daartegen ageren. Veel Groningse gemeenten nemen hun deel al, zegt hij. ‘Als alle 344 Nederlandse gemeenten dat zouden doen, hadden we geen probleem.’