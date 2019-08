Recordaantal branden in Braziliaans regenwoud

Volgens INPE is het aantal branden vanaf het begin dit jaar 83 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Op satellietbeelden is te zien dat sinds vorige week donderdag 9.500 nieuwe bosbranden zijn ontstaan in Brazilië. Gewoonlijk neemt het aantal toe bij het begin van het droge seizoen in juli en bereikt het een piek in september. Veel branden worden veroorzaakt door boeren die al of niet legaal stukken bos platbranden om land geschikt te maken voor akkerbouw en veeteelt.

Satellietfoto van branden vorige week in de regenwouden van de Braziliaanse staten Amazonas, Para, Mato en Rondonia. Beeld EPA

De toename van het aantal branden volgt op het aantreden van Bolsonaro in januari van dit jaar. Hij wil het Amazonegebied verder ontwikkelen en kondigde aan meer ruimte te maken voor land- en mijnbouw. Internationale bezorgdheid over ontbossing in het grootste regenwoud ter wereld negeert hij. Enkele weken geleden ontsloeg hij het hoofd van INPE na een ruzie over ontbossingscijfers, die volgens de president niet kloppen. INFE meldde dat vorige maand 2254 vierkante kilometer is ontbost, een stijging van 278 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Op recente beelden uit de noordelijke deelstaat Roraima is te zien dat donkere rookwolken grote delen van het regenwoud bedekken. Zware rook uit de deelstaten Amazonas en Rondonia bereikte afgelopen maandag zelfs de 2.700 kilometer zuidelijker gelegen miljoenenstad Sao Paulo. In het zuiden van Amazonas en in Manaus, hoofdstad van deze deelstaat, is de noodtoestand afgekondigd.

In het gehele Amazonebekken (een gebied dat gedeeltelijk ook in andere landen ligt) is het aantal brandhaarden dit jaar iets onder het gemiddelde van de afgelopen jaren gebleven, meldde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA vorige week. In de Braziliaanse deelstaten Amazonas en Rondonia nam de activiteit toe, in Mato Grosso en Pará bleef die onder het gemiddelde.

Commandant Kettingzaag

Brandend regenwoud in de deelstaat Amazonas. Beeld Reuters

Bolsonaro wijst alle kritiek op zijn beleid van de hand. ‘Ik ben Commandant Kettingzaag genoemd. En nu ben ik keizer Nero die de Amazone in brand steekt. Maar is het nu eenmaal het seizoen van de queimada (het branden)’, zei hij tegen verslaggevers. Ook beschuldigde hij niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) ervan branden in het Amazonegebied te stichten. Dat zouden ze doen sinds de Braziliaanse regering de financiële steun aan ngo’s heeft ingetrokken. De president noemde de organisaties niet bij naam en leverde geen bewijs voor zijn beschuldiging.

Volgens wetenschappers van INPE kan het grote aantal branden niet worden toegeschreven aan natuurlijke oorzaken. ‘Het droge seizoen schept gunstige omstandigheden voor verspreiding van brand, maar het aansteken van een brand is het werk van mensen, bewust of per ongeluk’, zei onderzoeker Alberto Setzer.

Vanwege de toegenomen ontbossing stopten Noorwegen en Duitsland onlangs hun financiële steun aan projecten om het Amazonewoud te beschermen. De president zei dat Brazilië zich niet de les laat lezen door donorlanden.