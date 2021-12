Recordaantal besmettingen met omikron in Londen, Israël wil golf voorkomen met vierde prik

Mensen lopen door de Londense winkelstraat Oxford Circus. Beeld Dan Kitwood / Getty

Opnamecijfers in Londen verdubbeld, discussie over gevaar van omikronvariant

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen vanwege covid-19 stijgt snel in Londen, waar de omikronvariant goed is voor zo’n 90 procent van de besmettingen. Bijna 1 op de 50 inwoners van de hoofdstedelijke regio testte afgelopen week positief. De toestroom in de ziekenhuizen is in twee weken tijd verdubbeld naar 205 opnamen per dag. Dat is per inwoner bijna twee keer zo veel als in Nederland.

Het totaal aan coronapatiënten neemt bijna even snel toe, maar het aantal patiënten aan de beademing stijgt slechts licht. Wetenschappers van de Britse overheid hebben volgens de nieuwssite Politico vastgesteld dat de symptomen van omikron daarom iets milder zijn dan die van eerdere varianten. Maar de wetenschappers waarschuwen ook dat omikron vanwege zijn hoge besmettelijkheid alsnog kan leiden tot een nieuwe opnamegolf.

Sommige wetenschappers maken de kanttekening dat de ziekenhuiscijfers een vertekend beeld geven, omdat hierin ook personen zijn meegeteld die vanwege andere aandoeningen zijn opgenomen.

Gestaag oplopende besmettingscijfers in Israël, dat direct vierde prik aankondigt

Israël gaat uit zorg over de omikronvariant zorgmedewerkers en 60-plussers een vierde dosis van het coronavaccin geven. Dat heeft het Israëlische ministerie van Volksgezondheid dinsdag bekendgemaakt. Diezelfde dag werd het eerste sterfgeval door de nieuwe variant gemeld.

Begin deze week waren er 340 omikronbesmettingen bekend bij de autoriteiten. Daarmee is de variant goed voor 10 tot 15 procent van het totaal aantal positieve tests in Israël.

Met 72 gevallen per honderdduizend inwoners in de afgelopen week is het Israëlische besmettingsniveau laag, maar in de afgelopen weken is dat gestaag gestegen. Een vierde prik moet een omikrongolf voorkomen. De Israëliërs waren een van de eersten die begonnen met de boosterprik, tot nu toe heeft 45 procent deze ontvangen. Zo’n 30 procent van de bevolking heeft nog geen enkele prik gehaald.