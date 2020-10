Recordaantal Amerikanen heeft al per post gestemd

De Democraten beschuldigen Trump ervan het poststemmen al maanden te ondermijnen. Beeld Getty Images

De cijfers van het United States Elections Project, dat dagelijks bijhoudt hoeveel stemmen worden uitgebracht, laten zien dat de Amerikanen zich niets aantrekken van de dagelijkse kritiek van president Trump op het stemmen per post.

Volgens Trump dreigt grootschalige fraude nu aanzienlijk meer kiezers vanwege de pandemie hun stembiljet mogen opsturen. Uit onderzoeken en ervaringen van staten waar al jaren per post wordt gestemd, blijkt echter dat er amper sprake is van fraude.

Twitter blokkeerde maandag een tweet van de president waarin hij zei dat er ‘grote problemen waren in heel Amerika’ met het poststemmen. Volgens Twitter bevatte de tweet ‘mogelijk misleidende informatie’ over het deelnemen aan de verkiezingen. Uren eerder had Twitter aangekondigd tot 3 november harder te zullen optreden om desinformatie over de verkiezingen te stoppen.

De bijna 65 miljoen kiezers die al hebben gestemd, vertegenwoordigen zo’n 47 procent van het aantal Amerikanen dat vier jaar geleden hun stem uitbracht. Toen stemden zo’n 137 miljoen kiezers. Het overgrote deel van de nu uitgebrachte stemmen, zo’n 44 miljoen, is met de post opgestuurd. Bijna 21 miljoen Amerikanen trotseerden de afgelopen weken de lange rijen bij de stembureaus om persoonlijk hun stem uit te brengen. In veel staten staan kiezers uren in de rij.

Ondermijnen

De Democraten beschuldigen Trump ervan het poststemmen al maanden te ondermijnen, omdat traditioneel meer Democratische kiezers per post stemmen. Dat laatste blijkt ook nu weer uit de gegevens van het United States Elections Project, een initiatief van hoogleraar Michael McDonald van de Universiteit van Florida. De database van McDonald wordt nauwgezet in de gaten gehouden door zowel Democraten als Republikeinen om te zien hoe het stemmen van dag tot dag verloopt.

Uit gegevens van achttien staten blijkt dat twee keer meer Democraten per post stemden dan Republikeinen. Het aantal per post uitgebrachte stemmen zal in de komende dagen nog fors toenemen omdat maar liefst rond de 88 miljoen Amerikanen een poststem heeft aangevraagd. De campagneadviseurs van Joe Biden hopen dat ze Trump van een herverkiezing kunnen afhouden met het grote overwicht aan Democratische poststemmen.

De president, die dagelijks twee tot drie staten bezoekt, en de Republikeinen hebben echter hun hoop gevestigd op de dag van de verkiezingen. Republikeinse kiezers brengen, zo blijkt uit voorgaande verkiezingen, liever hun stem persoonlijk uit. Trump roept zijn aanhangers dagelijks op om op 3 november massaal naar de stembus te gaan. Dit is een riskante strategie omdat de lange rijen bij de stembureaus kiezers kunnen ontmoedigen te stemmen. Ook het risico om besmet te worden met het coronavirus kan sommige Republikeinen ervan weerhouden om te gaan stemmen.

‘Zielige kandidaat’

De grote belangstelling van Democraten voor het stemmen per post is, naast de pandemie, een van de redenen waarom Biden minder op campagne gaat. De verkiezingsbijeenkomsten in cruciale staten zijn, zeker in de laatste dagen van de campagne, traditioneel bedoeld om de eigen aanhang op te zwepen te gaan stemmen. Maar omdat al zoveel Democraten een poststem hebben aangevraagd, is de noodzaak minder groot voor Biden om het land in te gaan.

De Democraat wijst er ook steeds op dat de grote bijeenkomsten van Trump kunnen uitgroeien tot ‘superspreaders’, zeker in staten waar het aantal besmettingen weer fors toeneemt. ‘Hij heeft de witte vlag gehesen als het om het leven gaat', aldus Trump maandag tijdens zijn zoveelste bezoek in korte tijd aan Pennsylvania. ‘Deze kerel komt zijn kelder niet uit. Hij is een zielige kandidaat.’

Biden, die maandag niets had gepland, dook later toch onverwacht op in Pennsylvania. ‘Het grote verschil tussen ons en waarom het lijkt dat wij het land niet ingaan, is dat wij geen superspreaders organiseren’, aldus de Democratische kandidaat. De strategie van Biden, die al maanden een voorsprong heeft in de peilingen, is er ook op gericht om Trump alle ruimte te geven om zichzelf in de voet te schieten op zijn bijeenkomsten.

Democraten die zien dat Trump de pandemie blijft bagatelliseren of omstreden uitspraken doet, zo is de gedachte, worden zo meer aangemoedigd om te gaan stemmen. Zeker nu de verkiezingsdag snel nadert. ‘Hoe meer Trump praat, hoe meer stemmen hij verliest’, aldus de Democratische strateeg Chris Kofinis maandag tegen NBC News. ‘Hij wordt de eerste president die zichzelf uit het presidentschap heeft gepraat.’