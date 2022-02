Record na record: ver weg kan de top van de omikrongolf niet meer zijn

Een vrouw doet een zelftest in de auto op een parkeerplaats in Den Bosch. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Waar staan we eigenlijk?

Het had er gewoon mee te maken dat door een storing nog niet alle cijfers waren verwerkt, maar een record was het wel: maandag meldde het RIVM voor het eerst meer dan 100 duizend positieve testresultaten op één dag. Uitgesmeerd over meerdere dagen testen er nu gemiddeld dagelijks bijna 80 duizend mensen positief, zo veel dat het RIVM niet alle resultaten tijdig kan verwerken. Terwijl dat er een maand geleden nog ‘maar’ tegen de 15 duizend waren.

En dat zijn alleen de gevallen die in de officiële statistieken belanden. ‘We weten niet hoeveel mensen zich thuis testen en niet naar de GGD gaan’, zegt een woordvoerder van het RIVM. ‘Behalve dan dat het er heel veel moeten zijn.’ Eigenlijk is het advies om na een positieve coronatest naar de GGD te gaan voor bevestiging. Maar cijfers van de RIVM Gedragsunit laten zien dat veel Nederlanders alleen een zelftest doen – en dat ruwweg de helft van de bevolking bij klachten toch al niet naar de teststraat ging.

Dat kan zo niet eeuwig doorgaan, toch?

Wanneer de piek van Mount Omikron in zicht is, weet niemand. Wel dat de stijging opeens ten einde kan zijn, zegt hoogleraar theoretische epidemiologie Hans Heesterbeek (Universiteit Utrecht): ‘Op een gegeven moment zijn er te weinig vatbare mensen. En als je heel hard stijgt, ga je ook harder door de populatie heen, en bereik je eerder het punt dat niet iedere besmette nog een nieuw geval kan maken.’

Een heel voorzichtige indicatie van waar de piek ligt, geven landen die al over de top van de omikronberg heen lijken. Denemarken piekte bij ongeveer 5.600 gevallen per 100 duizend inwoners per week, in Frankrijk lag de top bij bijna vierduizend vastgestelde gevallen per 100 duizend inwoners. Nederland zit op 2.700 vastgestelde positieven per 100 duizend inwoners: ver weg kan de top nooit meer zijn.

Ook België maakte dinsdag bekend dat het zijn top naar alle waarschijnlijkheid is gepasseerd, met ruim 3.100 wekelijkse gevallen per honderdduizend inwoners op het hoogtepunt.

Is de piek bij ons al in zicht?

De epidemie lijkt door de bevolking te trekken volgens een redelijk vast patroon: na de twintigers met hun drukke sociale leven, wortelt het virus bij tieners en schoolkinderen, waarna de ouders aan de beurt zijn (dertigers en veertigers), gevolgd door de ouderen. Bij die laatste groep, grofweg vanaf 60 jaar, is het virus nog niet erg opgeleefd, al dan niet als gevolg van de boosterprik.

De piek zal dan ook voor sommige leeftijdsgroepen eerder komen. Bij de twintigers, onder wie de omikronvariant zich supersnel verspreidde begin januari, was enkele weken sprake van een voorzichtige daling maar stijgen de cijfers deze week weer wat – al passen daarbij veel armslagen, want misschien is men gewoon wel meer gaan testen.

Heesterbeek begrijpt in elk geval dat men nog voorzichtig is met het weer openen van de maatschappij. ‘Op een gegeven moment zul je moeten zeggen: laat maar gaan, we laten het los. We naderen wel dat punt.’

De piek van de ziekenhuiscijfers kan nog even op zich laten wachten, ook als het aantal besmettingen daalt. Het duurt meestal een of twee weken voordat een lagere besmettingsgraad zich vertaalt in minder nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis.

En dan? Is de brand dan voorbij?

De meeste ziektepieken hebben een sterk symmetrische vorm, vertelt Heesterbeek: hoe steiler omhoog, des te steiler ook weer omlaag. Hoe steil dat is, heeft vooral te maken met de besmettelijkheid van het virus in kwestie als je het zijn gang zou laten gaan (de ‘R-nul’) en de snelheid waarmee het virus nieuwe besmettingen veroorzaakt.

Dat zijn allebei variabelen, die bij omikron hoger liggen dan bij eerdere varianten, met al gevolg een steilere piek. ‘Je gaat exponentieel omhoog. Op het moment dat besmettingen pieken, is de R precies 1. En daarna ga je weer exponentieel naar beneden.’

Die vorm – een scherpe piek, gevolgd door een net zo scherpe daling – is zichtbaar aan het worden in de besmettingscijfers van onder meer Denemarken en Frankrijk. En in Zuid-Afrika: eerst vervijfvoudigde het aantal besmettingen daar in twee weken tijd, daarna viel het aantal besmettingen in wederom twee weken tijd met opnieuw een factor vijf terug.

Maar let op, waarschuwt Heesterbeek: in praktijk kan van alles die mooie, gladde symmetrie verstoren. Zoals coronamaatregelen. In het Verenigd Koninkrijk stokte de terugval nadat Johnson de maatregelen had geschrapt, in Denemarken werd de weg omhoog juist ineens steiler toen het land zijn coronabeleid versoepelde terwijl er nog genoeg vatbaren waren.

Een andere factor zijn de herinfecties. Als omikron mensen meerdere keren kort na elkaar opnieuw kan besmetten, zou de ziektegolf minder snel wegtrekken dan hij is gekomen. ‘De grafiek krijgt dan een dikke, lange staart. Zeker bij het loslaten van de maatregelen’, zegt Heesterbeek.

Op het oog lijkt dit het geval in Zuid-Afrika, waar de omikronpiek voorbij is, maar het virus nog opvallend lang nasuddert, op een niveau van zo’n 40 gemelde besmettingen per 100 duizend inwoners per week. Overigens zijn de meeste mensen direct nadat ze het virus hebben gehad of zijn geboosterd in elk geval een maand of twee, drie behoorlijk beschermd tegen een volgende besmetting.

Met medewerking van Serena Frijters