Record: gemiddelde huizenprijs nam in een jaar met 7,2 procent toe

Nieuwbouwhuizen in Leidsche Rijn in Utrecht. Beeld Raymond Rutting

De gemiddelde verkoopprijs van woningen nam in een jaar met 7,2 procent toe. De prijs neemt al zes jaar kwartaal op kwartaal toe. Vooral in 2016 en 2017 werden sprongen gemaakt, met 8 procent tot meer dan 10 procent op jaarbasis. De huizen worden gemiddeld iets boven de vraagprijs verkocht. Voor 40 procent van de woningen is dat sowieso het geval. Die vraagprijzen lagen 9,5 procent hoger dan vorig jaar.

Interactieve graphic Aan een nieuwe woning toe? Of wil je juist gunstig verkopen? Bekijk hier hoeveel het modale huis in jouw woonplaats kostte in het derde kwartaal van 2019 en hoeveel de gemiddelde verkoopprijs is veranderd.

Het aantal verkochte woningen kwam over de laatste vier kwartalen uit op 214 duizend. Dat is ongeveer evenveel als in de jaren voor het uitbreken van de economische crisis in 2008. Het aantal verkopen kende een dieptepunt in 2013 met 110 duizend transacties.

In de prijsklasse tussen 350 duizend en 400 duizend euro nam het aantal transacties in het derde kwartaal van dit jaar met 20 procent het sterkste toe. Boven de 4 ton was dat 15 procent. Het verval zat vooral in de prijsklasse tot 150 duizend euro; daar daalde het aantal verkopen met 39 procent. Tussen de 1,5 ton en 2 ton was dat 14 procent. Die prijsstijgingen raken vooral starters op de woningmarkt.

Slinkend aanbod

In het derde kwartaal van dit jaar stonden 55 duizend woningen te koop. Dat is ongeveer 14 procent minder dan een jaar geleden. De NVM waarschuwt voor verdere prijsstijgingen door het slinkend aanbod. In Amsterdam, dat de laatste jaren een zeer gering aanbod kende, nam het aantal te-koopborden met 34 procent juist sterk toe. Op andere plekken in de Randstad nam het aanbod toe met 15 procent. Utrecht was de uitzondering, met een daling van het aantal te koop staande huizen met 11 procent.

De NVM spreekt van een ‘typische verkopersmarkt’. Verkopers hebben een overvloed aan kandidaat-kopers. Deze kunnen zelf maar kiezen uit gemiddeld 3,1 huizen. Een jaar geleden waren dat er vier, in het crisisjaar 2014 zestien. De beperkte keuze is deels toe te schrijven aan de hoge verkoopsnelheid van woningen. De tijd dat verkochte woningen in de etalage stonden was 38 dagen. Bij verkochte vrijstaande woningen was dat ruim 60 dagen. De plekken waarin huizen het snelst werden verkocht waren de stad Groningen en de regio’s Zaanstreek, midden-Kennemerland, Almere en Dordrecht. In Kennemerland, Zaanstreek, Almere en Utrecht hebben de kopers het minste keus.

Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De prijs van de gemiddelde nieuwbouwwoning steeg in een jaar met 14 procent. Voor het zevende kwartaal op rij werden minder nieuwe huizen verkocht dan een jaar eerder. Door de terugvallende verkopen steeg het aantal te koop staande woningen met 17 procent tot 16 duizend. De makelaars schrijven die toename toe aan de hoge prijzen van de nieuwbouw. Die maken de huizen voor veel mensen onbetaalbaar. De rente is weliswaar, ziet ook de NVM, maar ‘voor een gemiddelde woning heb je tegenwoordig een bovengemiddeld salaris nodig. Een uitzondering wordt gevormd door mensen die een huis verkopen en een grotere woning aanschaffen met een nieuwe hypotheek tegen een lagere rente.

De NVM verwacht dat dit jaar niet meer dan 50 duizend bouwvergunningen worden afgegeven. Het kabinet wil juist dat op jaarbasis 75 duizend nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd, om zo het woningtekort te verminderen en het oplopen van de huizenprijzen te dempen. De makelaars vrezen dat de nieuwbouw verder achterop zal raken door de stikstofproblematiek, ondanks de door het kabinet aangekondigde maatregelen. Zonder flink nieuw aanbod hapert de doorstroming op de markt, waarschuwen zij. Dat raakt volgens de NVM ook de verduurzaming van de woningvoorraad. Nieuwbouwhuizen zijn doorgaans duurzamer dan bestaande huizen. De koper van een bestaande woning zal die ook vaak opknappen of verbouwen, inclusief duurzaamheidsmaatregelen als isolatie of energiezuinige verwarming.