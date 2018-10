Nog even snel lippen laten opspuiten, voordat de aanbieding voorbij is. Het komt vaak voor dat reclame voor cosmetische ingrepen klanten overhaalt tot het maken van impulsieve keuzen. Vanaf nu wordt dat moeilijker. Werving voor cosmetische ingrepen moet voortaan voldoen aan richtlijnen van de Reclame Code Commissie (RCC).

Artsen en medisch specialisten van de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG) hebben de richtlijnen opgesteld om misstanden in de cosmetische medische sector aan te pakken. De commissie schrijft onder andere voor dat reclame geen resultaten mag garanderen en niet op minderjarigen gericht mag zijn. Cosmetische klinieken mogen ook geen klanten lokken via aanbiedingen op korte termijn.

‘Medische ingrepen gaan altijd gepaard met risico’s, dus mensen moeten er goed over nadenken’, zegt Catharina Meijer, cosmetisch arts en bestuurslid van de NSEG. Het gevaar is dat klanten voor goedkope behandelingen kiezen die van minder goede kwaliteit zijn. Die kunnen vervelende gevolgen hebben zoals chronische ontstekingen of onnatuurlijke gezichtsuitdrukkingen. ‘Klanten moeten kijken naar kwaliteit, zonder zich te laten leiden door de prijs’, aldus Meijer.

Ze ziet de vraag naar behandelingen bij elke leeftijdsgroep toenemen. Onder jonge twintigers is bijvoorbeeld het opvullen van de lippen erg populair.

‘Het is belangrijk dat mensen goed en eerlijk geïnformeerd worden’, benadrukt de woordvoerder van minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Zij is positief over de nieuwe afspraken, omdat deze zelfregulerend zullen werken. ‘Iedereen kan een klacht indienen bij de RCC, die vervolgens openbaar te vinden zal zijn. In deze commerciële tak willen klinieken een goede naam behouden.’

Bij een klacht zal de RCC de kliniek verzoeken de reclame aan te passen. De RCC houdt vervolgens toezicht op de uitvoering hiervan. In een boeteregeling is niet voorzien.