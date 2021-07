Rechtszaken tegen Trump-advocaten stapelen zich op

Trump-protegé Rudolph Giuliani mag voorlopig niet optreden als advocaat vanwege 'valse en misleidende' beweringen. Beeld CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

Dag in dag uit fulmineert voormalig president Donald Trump tegen de ‘grootscheepse kiesfraude’ die hem het Witte Huis heeft gekost en voorspelt hij dat hertellingen zullen bewijzen dat niet Joe Biden, maar híj de rechtmatige winnaar was. Maar voorlopig zitten zijn advocaten in de problemen omdat ze zonder enig bewijs tientallen rechtszaken hebben aangespannen om de uitslag ongeldig te laten verklaren.

Na Trumps nederlaag vorig jaar november spanden Trump-gezinde advocaten 65 rechtszaken aan in een poging de verkiezingszege van zijn Democratische rivaal Joe Biden terug te draaien. Veel succes hadden ze niet: op slechts één zaak na verloor het Trump-kamp al die rechtszaken en nu staan sommige van die advocaten zelf voor de rechter.

Pro-Trump-advocaten Sidney Powell en Lin Wood en zeven andere juristen moesten zich de afgelopen week voor een rechter in Michigan verantwoorden over de rechtszaak waarin zij de rechter vergeefs vroegen de uitslag ongeldig te verklaren wegens kiesfraude. In drie andere cruciale staten waar Trump had verloren, Wisconsin, Arizona en Georgia, probeerden ze hetzelfde, met even weinig resultaat.

Vernietigend oordeel

In Michigan verwees rechter Linda Parker hun eis naar de prullenbak met het vernietigende oordeel dat hun zaak op geen enkel bewijs steunde, maar uitsluitend op speculaties. De stad Detroit, waar volgens het Trump-kamp op grote schaal zou zijn gefraudeerd, eist nu dat de indieners veroordeeld worden tot het betalen van de proceskosten.

Maar de rechter, in dit geval opnieuw Linda Parker, kan ook een zwaardere straf opleggen, als zij tot de conclusie komt dat de Trump-advocaten te kwader trouw hebben gehandeld en wisten dat hun zaak nergens op was gebaseerd. In het ergste geval kunnen zij hun vergunning verliezen als advocaat te werken.

Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani kreeg onlangs in New York al een verbod opgelegd om voorlopig als advocaat op te treden omdat hij tegenover de rechter ‘valse en misleidende’ beweringen had gedaan over de verkiezingsnederlaag van Trump.

Fantasievol

Ook voor Sidney Powell, Lin Wood en consorten ziet het er somber uit. Rechter Parker noemde de bewijzen die zij naar voren hebben gebracht ‘wel heel fantasievol’. Volgens haar berustten die vooral op geruchten uit de tweede hand. ‘Hoe hebben jullie dit als beëdigde verklaring kunnen indienen bij de rechtbank?', vroeg zij.

Powell en Wood hebben ook nog een proces aan hun broek van het bedrijf Dominion, de maker van de stemcomputers die volgens hen zo waren ingesteld dat zij stemmen voor Trump veranderden in stemmen voor Biden. Het bedrijf eist ruim een miljard euro als schadevergoeding, maar Powell verdedigde zich met het curieuze argument dat haar aantijgingen onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Volgens haar waren het geen ‘feitelijke constateringen’, maar slechts een mening die ‘natuurlijk niemand zou geloven'. Maar die redenering kan haar mogelijk nog wel opbreken in de zaak voor rechter Parker in Michigan.

In Colorado staan twee advocaten voor de rechter die eind vorig jaar 135 miljard euro eisten van Dominion, Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla Chan en een aantal verkiezingsfunctionarissen wegens het meewerken aan kiesfraude. Die eis werd onmiddellijk verworpen.

Te kwader trouw

De twee, Gary Fielder en Ernest Walker, werden afgelopen week duchtig aan de tand gevoeld door een rechter die nu moet oordelen of zij te kwader trouw hebben gehandeld. Rechter Reid Neureiter vroeg hen of ze zich misschien hadden laten gebruiken als 'propaganda-instrument’ van Trump. ‘Is dat ooit bij jullie opgekomen, dat jullie misschien domweg al die dingen napraatten waarover de president zat te liegen?', vroeg hij.

Ten slotte loopt er ook nog een onderzoek in Georgia tegen Trump zelf wegens het telefoontje waarin hij Brad Raffensperger, de hoogste verkiezingsfunctionaris in de staat, onder druk zette om 11.780 stemmen voor hem ‘te vinden’, net één stem meer dan Biden gehaald had. Raffensperger ging daar niet op in, maar justitie onderzoekt nu of Trump zich strafbaar heeft gemaakt aan aanzetten tot kiesfraude.

Of het tot een strafrechtelijke vervolging van Trump zal komen, is nog twijfelachtig, maar de rechtszaken tegen zijn advocaten komen hem slecht uit: ze doen afbreuk aan zijn campagne om hertellingen van de stemmen af te dwingen.