Rechtszaken tegen protesterende boeren stapelen zich op, eerste veroordeling via supersnelrecht

Boerenprotest met tractoren in Leeuwarden. Beeld Daniel Rosenthal

Met supersnelrecht is een eerste boer wegens opruiing veroordeeld tot 120 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijk. De 23-jarige boer uit het Zuid-Hollandse Strijensas riep vorige week via chatdienst Telegram op om Schiphol plat te leggen. ‘Als er net zoveel opkomst is als in Stroe, kan de politie en de ME niks’, schreef hij. In Stroe was eind juni het grote landelijke boerenprotest.

Twee dagen na het bewuste bericht moest hij voor de rechtbank verschijnen. Daar betuigde hij geëmotioneerd spijt. De boer zei bevangen te zijn geweest door wanhoop, omdat hij het bedrijf van zijn ouders wil overnemen, maar door de stikstofplannen van het kabinet niet meer zeker is over zijn toekomst. Na het verzenden van het bericht had hij naar eigen zeggen meteen door dat zijn actie ‘nergens op sloeg’. Bij de strafbepaling woog de politierechter mee dat de man nog jong is, zo geschrokken was en geen strafblad heeft.

Supersnelrecht en snelrecht zijn onderdeel van het lik-op-stukbeleid van politie en justitie, waarin rechtszaken binnen respectievelijk drie tot zes of zeventien dagen na de inbewaringstelling worden afgehandeld. Dat kan alleen bij eenvoudige zaken, waarvan het onderzoek snel is afgerond. Het is eerder bijvoorbeeld toegepast bij de avondklokrellen in Rotterdam.

‘Dat het Openbaar Ministerie er nu voor kiest om een aantal zaken op korte termijn voor de rechter te brengen, is begrijpelijk’, zegt Joost Nan, hoogleraar strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit. ‘Zo kan de overheid een tegengeluid laten horen: kijk uit, wij treden op tegen dit soort misdrijven.’

Maar of de fanatiekste stikstofbetogers dat signaal ook oppikken, betwijfelt Nan. ‘Het is volgens mij nog nooit wetenschappelijk bewezen dat mensen door een snelrechtprocedure afzien van een misdrijf. Sterker, het zou de toon kunnen verharden. Zo’n snelle veroordeling kan het wij-zijgevoel onder een bepaalde groep – boeren, in dit geval – versterken en het verzet doen groeien.’

Achttien verdachten in Oost-Nederland

Bij het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Nederland stapelen de politiedossiers tegen actievoerende boeren zich op. ‘Er wordt ernaar gestreefd om de personen die zijn aangehouden bij boerenprotesten zo snel mogelijk voor de rechter te brengen’, zegt een woordvoerder. In juli en augustus zijn al zittingen gepland tegen achttien verdachten, onder wie de boeren die zijn gearresteerd voor het huis van minister Christianne van der Wal, en de betogers die zich misdroegen in Kootwijkerbroek en Stroe. Omdat de aanklacht nog kan veranderen, is het OM terughoudend met het meedelen van de tenlastelegging.

Boeren die tijdens protesten elders in het land zijn gearresteerd, moeten veelal nog worden voorgeleid of zijn al met de schrik, een waarschuwing of een boete vrijgekomen. Zo zijn de tien volwassen boeren die woensdagavond in Bleiswijk zijn opgepakt toen zij weigerden te vertrekken bij distributiecentra, inmiddels met een boete heengezonden. Over het bedrag kan een woordvoerder van het OM in de regio Rotterdam nog niet uitweiden, maar volgens hem zullen dat ‘geen duizenden euro’s zijn’. De negen minderjarige boeren die in Bleiswijk zijn gearresteerd, zijn ook vrij.

De man uit het Brabantse Uden die vorige week vrijdag wegens opruiing en bedreiging van onder anderen Mark Rutte is gearresteerd, wordt alleen vervolgd als hij zich het komende jaar aan andere strafbare feiten schuldig maakt. De Brabander had namelijk een blanco strafblad. Een man uit Zeist die ook voor opruiing is gepakt, moet nog worden voorgeleid. Naar verwachting krijgt het Utrechtse OM binnenkort ook de politiedossiers binnen over de kottervissers die de Ketelbrug in de Noordoostpolder wilden blokkeren.

Boete voor man die niet van snelweg af wilde

In Limburg heeft de politie tot dusver alle zaken afgerond zonder dat het OM eraan te pas kwam. De 70-jarige man uit Deurne die maandag de snelweg bij Maasbree niet wilde verlaten, terwijl de politie dat meerdere malen vroeg, kwam dezelfde dag weer vrij. Hij kreeg een boete. De man en vrouw die zich tijdens een protest in de provincie niet konden identificeren, verlieten het politiebureau met een bekeuring.

In Noord-Nederland zijn tot op heden veertien mensen aangehouden voor misdrijven rondom de boerenprotesten, onder meer wegens openlijke geweldpleging. Geen van deze zaken komt in aanmerking voor snelrecht. De zaak van de door de politie beschoten jongen Jouke is geseponeerd. De twee meerderjarigen die bij de veelbesproken protestactie in Heerenveen zijn gearresteerd, worden niet meer verdacht van poging tot doodslag.