Rechtszaak tegen Richard de Mos van start: bedreef hij ‘ombudspolitiek’ of was er sprake van corruptie?

Richard de Mos komt aan bij de rechtbank. Beeld ANP

Wie zijn de verdachten en hoe verhouden ze zich tot elkaar?

Richard de Mos, voormalig Tweede Kamerlid voor de PVV, is de meest in het oog springende verdachte in een omvangrijke rechtszaak over ambtelijke corruptie, met in totaal acht verdachten. De Mos is oprichter van de lokale politieke partij Groep de Mos/Hart voor Den Haag en was wethouder in 2018 en 2019, ten tijde van de verdenkingen. Het college viel meteen toen in oktober 2019 de verdenking bekend werd.

Ook De Mos’ toenmalige medewethouder Rachid Guernaoui is verdachte. Een derde verdachte van politieke zijde is Nino Davituliani. Zij was raadslid van de partij van De Mos.

Dan zijn er nog verdachte ondernemers. Allereerst is dat horecaondernemer Erdinç Akyol. Hij is de partner van Davituliani. Samen met zijn broer Atilla Akyol is hij de eigenaar van een zalencentrum dat een centrale rol speelt in deze rechtszaak. Atilla Akyol was lijstduwer van Groep de Mos/Hart voor Den Haag bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

De laatste drie verdachten zijn vastgoedontwikkelaars. Het gaat om Michel Zaadhof, Edwin Jansen en Dennis Buis. De eerste twee raakten betrokken bij de partij als leden van een klankbordgroep. Zij adviseerden De Mos tijdens de collegevorming in 2018. Zaadhof was ook tijdelijk partijvoorzitter. Atilla Akyol is een jeugdvriend van Zaadhof en bracht hem in contact met De Mos.

Waar worden ze van verdacht?

Er zijn in totaal vier verdenkingen waar de rechter een oordeel over moet vellen: het vormen van criminele organisaties, ambtelijke corruptie, schending van het ambtsgeheim en meineed.

De belangrijkste vraag is waarom er 113 duizend euro gedoneerd is aan de partij van De Mos door de verdachte ondernemers. Was dat puur en alleen omdat ze zijn politieke ideeën en zijn partij een warm hart toedragen, of verwachtten ze iets terug voor dat geld? En: kregen ze dat ook?

Volgens het Openbaar Ministerie wel. Zo zouden De Mos en zijn partijgenoten de gebroeders Akyol hebben bevoordeeld bij de verlening van een nachtvergunning voor hun zalencentrum. Allereerst heeft De Mos er succesvol voor gepleit om een voorwaarde te schrappen dat nachthoreca vanwege geluidsoverlast minstens 200 meter afstand moet hebben tot woningen. Zalencentrum Opera van de gebroeders Akyol voldeed niet aan die voorwaarde.

Daarnaast lichtte De Mos hun in over de aanvraagprocedure voordat die openbaar was gemaakt. Daardoor verkregen de Akyols een voordeel, want het was bij de vijf nachtvergunningen ‘wie het eerst haalt, het eerst maalt’, aldus De Mos in een afgeluisterd telefoongesprek met Atilla Akyol.

Ook vastgoedontwikkelaars Edwin Jansen en Michel Zaadhof doneerden aan de partij van De Mos. In ruil daarvoor zou de partij een plan voor erfpachtkorting, afkomstig van de ondernemers, in hun programma hebben opgenomen. De verdenking luidt ook dat ze informatie over toekomstige vastgoedprojecten ontvingen.

Bovendien schond De Mos zijn ambtsgeheim, zegt het OM. Een paar minuten nadat een eerste onderhandelingsronde voor het college was afgerond, kregen de ondernemers een vertrouwelijk verslag toegestuurd.

Het totale dossier bevat 15 duizend pagina’s, de tenlastelegging is 51 pagina's. Voor de inhoudelijke behandeling is twaalf dagen uitgetrokken.

Wat is het verweer van de verdachten?

De Mos en zijn medeverdachten hebben altijd ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan corruptie. Hun belangrijkste verweer is dat er geen concrete wederdiensten werden geleverd voor de overgemaakte bedragen: het ging om doodnormale donaties, zoals allerlei politieke partijen die ontvangen.

Volgens De Mos bedrijft hij ‘ombudspolitiek’. Hij is er als politicus voor om problemen van burgers en ondernemers op te lossen, dus gaat hij regelmatig met ze in gesprek. ‘Als de mores wordt om politici die donaties ophalen voor hun politieke beweging af te luisteren, te volgen, te vervolgen en vervolgens te bestraffen, dan mogen er in rap tempo wat cellencomplexen worden bijgebouwd’, aldus De Mos tijdens een regiezitting.

Over het telefoontje met Akyol over de nachtvergunningen zei De Mos tegen Nieuwsuur: ‘Mag ik hem effe bellen, nadat we jarenlang hebben gevochten voor die nachtontheffingen? Als het dan eindelijk rond is. Ik was heel trots dat we het gefikst hadden, ja.’

Bovendien beweert hij dat hij in het algemeen belang handelde. De nachtvergunningen waren bedoeld om het Haagse nachtleven wat meer te laten bruisen met dancefeesten. Ook is volgens De Mos niemand benadeeld: er waren vijf aanvragen voor vijf vergunningen.

Over de schending van het ambtsgeheim zegt De Mos dat het volstrekt normaal is om aan adviseurs te vragen wat zij van de onderhandelingen vinden. Het stempel vertrouwelijk op het gelekte document is gezet door ‘een overijverige ambtenaar’.

Hoe uitzonderlijk is deze zaak?

Rechtszaken tegen politici om corruptie komen vaker voor in Nederland. In totaal zijn daarvoor sinds 1990 25 onderzoeken geweest naar politici, becijferde NRC. In veertien gevallen kwam het tot een rechtszaak, waarbij de politici telkens werden veroordeeld.

Een bekende recente corruptiezaak is die tegen Jos van Rey. Van Rey werd als wethouder in Roermond omgekocht door een bevriende projectontwikkelaar, schond zijn geheimhoudingsplicht rond de benoeming van een nieuwe burgemeester en ronselde stemmen. Hij kreeg twaalf maanden voorwaardelijke celstraf. De zaak werd uiteindelijk afgerond in 2019.

De Noord-Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) kreeg een zwaardere straf. Hij moest dertig maanden de cel in vanwege omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Zijn zaak, die eindigde met cassatie, speelde tot 2017.

De eis tegen De Mos wordt naar verwachting volgende week bekend. Mogelijk houdt het OM daarbij net als in eerdere zaken tegen politici rekening met de media-aandacht en de lange tijd die is verstreken tussen de start van het onderzoek en het begin van de rechtszaak. Dat kan leiden tot strafvermindering. Er zit bij De Mos drie jaar tussen de eerste verdenking en de rechtszaak. Twee jaar wordt als redelijke termijn beschouwd. Zijn strafdossier is bovendien gelekt naar Nieuwsuur.

Sinds De Mos wordt verdacht van corruptie, neemt zijn partij – hoewel die met negen zetels de grootste is – , geen deel meer aan het college in Den Haag. Toch kan hij hoop putten uit de zaak van Jos van Rey. Nadat hij als onderdeel van zijn veroordeling twee jaar lang geen ambt had mogen bekleden, is hij sinds dit jaar terug als wethouder in Roermond.