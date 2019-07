Rechtszaak tegen meestgezochte crimineel Ridouan T. begonnen: hier wordt hij van verdacht

Een rechtbanktekening van Aloys Oosterwijk. Te zien is een aantal verdachten die terechtstaan in het proces Marengo. Op de eerste rij van links naar rechts: Bagdad el H., Mohammed A., Ashraf B., Zakaria el H. en Mohammed R.. Op de tweede rij van links naar rechts: Mohamed M.,Zacharia A., Charifel A., Arthur M. en Ricardo O. Staand Mr. Juriaan de Vries. Beeld ANP

Inmiddels verdenkt het OM de liquidatiebende van vijf liquidaties, verscheidene pogingen daartoe en de voorbereiding van nog eens enkele moorden. De tenlastelegging is nu al langer dan die in de strafzaak tegen Willem Holleeder, die vorige week veroordeeld werd tot een levenslange gevangenisstraf. Het OM sluit niet uit dat de tenlastelegging in de zaak-Marengo nog verder wordt uitgebreid. In de ogen van justitie is Ridouan T. uit Vianen een nietsontziende, internationaal opererende drugsmultimiljonair. Voor hem en zijn handlangers ‘is een mensenleven niets waard’, aldus de aanklagers.

Het belangrijkste bewijs tegen T. en zijn criminele organisatie bestaat uit de tientallen kroongetuigenverklaringen van Nabil B. – de kroongetuige wiens niet-criminele broer vorig jaar maart uit wraak werd geliquideerd. Nabil B. wordt deze week voor het eerst in de rechtbank gehoord over de liquidatiereeks. Het OM heeft een deal met hem gesloten: tegen B. wordt in ruil voor zijn verklaringen 12 jaar cel geëist, in plaats van de oorspronkelijke 24 jaar. Het verhoordossier beslaat inmiddels al meer dan 1.500 pagina’s.

Daarnaast beschikt het OM over ontsleutelde PGP-berichten waarin – soms in verhullend taalgebruik – door de verdachten over liquidaties zou zijn gesproken. Zo zijn ‘fietsen’ auto’s. Met ‘yzers’ worden volgens het OM vuurwapens bedoeld. Een ‘driver’ is een chauffeur, een ‘head’ een schutter, ‘bonen’ zijn kogels, een bazo is ‘bazooka’, ‘slapen’ betekent sterven en een ‘ratelslang’ is een automatisch wapen.

Zestien verdachten

Het Marengo-proces begon vorig jaar met twee verdachten, inmiddels is dat aantal gestegen tot zestien. De leden van de bende zouden ieder hun eigen rol hebben gehad: de levering van wapens, het spotten van het doelwit of het uitvoeren van de liquidaties. Het grote aantal verdachten resulteerde woensdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol meteen al in een tekort aan microfoons voor de advocaten.

De twee kopstukken Ridouan T. en Saïd R. waren woensdag afwezig. Zij zijn nog altijd voortvluchtig, en staan internationaal gesignaleerd. Een beloning van 100 duizend euro voor de verlossende tip heeft nog altijd niet geleid tot de arrestatie van de leider van deze liquidatiebende en diens rechterhand. Het OM wil hen bij verstek berechten. De aanklagers vinden dit ‘frustrerend’. ‘Maar wij vinden het van groot belang dat zij in openbaarheid ter verantwoording worden geroepen.’

De eerste moord waar een deel van de verdachten zich voor zal moeten verantwoorden, is de liquidatie van Ronald Bakker. Op 9 september 2015 wordt de medewerker van een spyshop geliquideerd in zijn auto, voor de deur van zijn woning in Huizen. Bakker werd voor zijn dood langdurig geobserveerd – zo was het de spyshop-medewerkers al opgevallen dat een man bij het water vlak voor de winkel onhandig met een vishengel zat te vissen.

Bij de liquidatie van de 38-jarige Ronald Bakker in zijn auto in Huizen zou de dader een ‘groot’ wapen hebben gebruikt en zijn gevlucht op een motor. Beeld ANP

Uit de ontsleutelde PGP-berichten blijkt volgens de aanklagers dat een handlanger van Ridouan T. de liquidatie bespreekt. Zo schrijft degene die de spotters regelde voorafgaand aan de moord aan deze handlanger dat Bakker ‘snel plat gaat, sir’.

Vermoeden van verraad

Het motief van de moord zou ‘het vermoeden van verraad’ zijn geweest. De spyshop waar Bakker werkte, was bij de politie in beeld gekomen tijdens een ander, eerder onderzoek, de zogenoemde 26koper-zaak. Deze zaak draaide om een Nieuwegeinse wapenbende die liquidaties voorbereidde. Uit ontsleutelde PGP-berichten blijkt volgens het OM dat leden van de groep rondom Ridouan T. denken dat de spyshop tijdens dit onderzoek samenwerkte met de politie. ‘Ja sir, ze hebben ons gewoon genaaid. (..) Wie weet wat ze wel niet over ons hebben gezegd.’

Acht maanden later, op 17 april 2016, wordt Samir Erraghib vermoord in IJsselstein om een vergelijkbare reden. Naast hem in de auto zit zijn 7-jarige dochtertje. Zij overleeft de aanslag. Erraghib zou in het milieu over Ridouan T. hebben gesproken.

Het 7-jarige dochtertje van Samir Erraghib zat naast hem in de auto in IJsselstein toen hij geliquideerd werd. Het meisje overleefde de aanslag. Beeld Koen Laureij

Volgens het OM is Ridouan T. na deze liquidatie opgetogen, en is hij meteen erna alweer aan het ‘jagen’. Oftewel: hij zou diezelfde dag alweer een moordopdracht hebben gegeven. ‘Heb bloed, bloed nodig. Niks anders’, schrijft hij op 17 april in een ontsleuteld PGP-bericht. ‘Ben top. (...) Hahaha ben al dronken broertje.’

Want er zijn er meer die ‘praten’. En wie praat, die gaat – zo is een veel gebezigde uitdrukking in de onderwereld. Ook de moord op Ranko Scekic twee maanden later heeft daarmee te maken. Alleen: Scekic was niet degene die praatte. Hij zou zijn geliquideerd omdat een vriend van hem met de politie sprak.

Op de avond van 22 juni 2016 staat Ranko Scekic op straat voor zijn woning in Utrecht. Zijn vrouw en kinderen zijn thuis. Scekic praat met een vriend als een scooter met twee in zwarte kleding en bivakmutsen gehulde mannen komt aanrijden. Met een automatisch wapen schieten ze op Scekic. Als het slachtoffer eenmaal op de grond ligt, wordt hij van dichtbij nog eens beschoten met een handvuurwapen.

Ranko Scekic werd in Utrecht geliquideerd. Dat zou zijn gebeurd omdat een vriend van hem met de politie sprak. Beeld Koen Laureij

De slager

Kroongetuige Nabil B. was betrokken bij deze moord. Hij was de spotter, moest Scekic observeren. Volgens hem was Ebrahim B. het eigenlijke doelwit. B. – die ook wel de ‘slager’ wordt genoemd – had een jaar eerder met de politie over Ridouan T. en Saïd R. gesproken. Om die reden zou T. hem willen laten ‘slapen’. ‘Iedereen mag het weten. Hij gaat, broertje. Fuck hem’, aldus een ontsleuteld PGP-bericht.

Alleen: Ebrahim B. blijkt lastig te vinden. Om die reden zou Ridouan T. de opdracht hebben gegeven om op diens contacten te ‘jagen’: twee broers die ook wel de ‘Chino’s’ worden genoemd en Ranko Scekic – ook wel de ‘joego’ of de ‘hond’ genoemd.

Het liefst, stelt het OM, zou Ridouan T. hen op één dag hebben willen ‘doen’. In een ontsleuteld bericht van 23 mei 2016 schrijft hij aan een handlanger: ‘Beste als we die Ranko en Chino tegelijk kunnen doen en zelfde dag die broertje.’

Maar ook dat lukt niet, twee van zulke moordpogingen mislukken, stelt het OM. Toch lijkt de opdrachtgever op 22 juni 2016 tevreden als alleen Scekic dood is. In een bericht aan de latere kroongetuige Nabil B. schrijft T. die dag: ‘Ha ha ha, die waterhoofd leeft niet meer. Die hond heeft vijf of zes kogels door zijn kop gekregen.’

Geen aangifte

Datzelfde jaar vinden er nog meer liquidaties, en pogingen daartoe plaats. Zo wordt op 11 oktober 2016 in Utrecht Abdelkarim A. klemgereden , maar hij weet te ontkomen. Motief voor dit liquidatieplan zou een schuld zijn die A. niet kon of wilde betalen aan Ridouan T.

A. wil na de mislukte moordpoging geen aangifte doen. Hij vertelt de politie wel dat hij weet ‘uit welke hoek dit kwam, maar dat hierover vertellen het voor hem alleen maar moeilijker zou maken’.

Nabil B. heeft wel een verklaring afgelegd over deze moordpoging, hij maakte op verzoek van rechterhand Saïd R. voorafgaand aan de aanslag foto’s van A. De foto’s waren volgens de kroongetuige bedoeld voor de huurmoordenaars. Nabil B. heeft verklaard dat Ridouan T. Abdelkarim A. dood wilde hebben omdat deze jaren geleden ongeveer 200 kilo hasj van hem had gekregen om te verkopen. A. werd echter bestolen en bleef achter met een schuld van 130 duizend euro aan Ridouan T. Volgens de kroongetuige wilde T. in 2016 ‘die dikke hond meteen pakken’, want ‘wat denkt hij wel niet?’

Ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok werd in december 2016 doodgeschoten bij een seksclub in Laren. Deze zaak is nog niet aan het strafdossier toegevoegd, maar dat zal wel gebeuren. Beeld ANP

Op 8 december 2016 wordt Martin Kok geliquideerd bij een seksclub in Laren. Ook daar houdt het OM Ridouan T. voor verantwoordelijk. Officieel is deze zaak nog niet aan het strafdossier toegevoegd, maar de aanklagers kondigden woensdag aan dat dit in september zal gebeuren.

Kok was een ex-crimineel en misdaadblogger, hij verspreidde voor zijn dood misdaadnieuws op Vlinderscrime. Op zijn website besprak hij ook de drugsverdachten Ridouan T., Naoufal F. (‘Noffel’) en ‘Rico de Chileen’. Hij bracht hen in verband met een internationale cocaïnelijn en een forse reeks liquidaties. Hij publiceerde op zijn site hun namen voluit, plaatste er foto’s bij en noemde hen bovendien ‘de bazen van 26Koper’, de wapenbende uit Nieuwegein.

Kok wist dat er op hem ‘gejaagd’ werd, en hield er rekening mee dat hij zou worden geliquideerd. Enkele maanden eerder was er al eens een explosief onder zijn auto geplaatst.

De moord op Hakim Changachi in 2017 was een keerpunt voor kroongetuige Nabil B. Changachi was het slachtoffer van een vergismoord, en een goede bekende van B. Beeld Marnix Schmidt

Vergismoord

Op 12 januari 2017 volgt de volgende moord. Die avond wordt Hakim Changachi doodgeschoten in het portaal van zijn Utrechtse flat. Ook ditmaal heeft kroongetuige Nabil B. een organiserende rol, de dood van Changachi betekent voor hem echter een keerpunt.

Want Hakim Changachi was niet het beoogd slachtoffer. Hij was een onschuldige man. Het slachtoffer van deze vergismoord was bovendien een goede bekende van Nabil B. Kort daarna meldt B. zich uit wroeging bij justitie, om vervolgens een cruciale kroongetuige te worden.

Het beoogde doelwit die avond was Khalid H.. Op 14 januari 2017 wordt opnieuw een poging ondernomen om H. te liquideren. H. ziet echter een verdachte auto, en belt de politie. Na een achtervolging worden de schutter en de chauffeur gearresteerd. Volgens de aanklagers wilde Ridouan T. hem dood hebben, omdat hij over T. ‘geroddeld’ zou hebben.

De regiezitting wordt donderdag hervat. De inhoudelijke behandeling van de zaak-Marengo zal naar verwachting in 2020 plaatsvinden.