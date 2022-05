Rechtszaak tegen KLM dreigt wegens ‘misleidende reclames’ over duurzaam vliegen

In 2020 voert Greenpeace actie op Schiphol – het kabinet moet klimaatvoorwaarden stellen aan de staatssteun in de coronacrisis. Beeld Marten van Dijl / ANP

Dat kondigde Fossielvrij NL dinsdag aan tijdens de aandeelhoudersvergadering van AirFrance-KLM. Met de ‘Fly Responsibly’-campagne probeert KLM zich sinds juni 2019 te positioneren als een bedrijf met oog voor milieuproblematiek. Om ervoor te kunnen zorgen dat ‘onze kinderen straks deze mooie wereld kunnen zien’, vraagt het consumenten om alternatieven zoals de trein te overwegen.

KLM neemt verder het ‘voortouw om een duurzamere toekomst voor de luchtvaart te realiseren’. Zo biedt het klanten de mogelijkheid om hun klimaatimpact te verminderen, door via herbebossingsproject in Panama de uitstoot te compenseren. Ook kunnen klanten extra betalen voor de inkoop en de ontwikkeling van een duurzamere brandstof, de zogenoemde SAF.

Dat is tegen het zere been van de milieuorganisatie. Het stelt dat de campagne en de compensatiemogelijkheden ‘zeer misleidend’ zijn. Vliegen is volgens Fossielvrij NL ‘een van de snelste manieren om de aarde te verhitten, en de oplossingen die KLM aanbiedt, zijn niet in staat om dit te voorkomen’.

‘Klimaatontwrichting’

Aangezien duurzaam vliegen nu en in de voorziene toekomst ‘onmogelijk’ is, wordt KLM gesommeerd te stoppen met de campagne. Ook wil de milieuorganisatie dat het passagiers voorlicht over zowel de ‘klimaatontwrichtende gevolgen van vliegen als de noodzaak tot krimp van de luchtvaart’. Weigert KLM, dan stapt Fossielvrij NL naar de rechter.

Of KLM zich daar iets van aantrekt, is vooralsnog onduidelijk: het bedrijf was dinsdagmiddag nog niet bereikbaar voor commentaar.

Het is niet eerste keer dat een KLM-campagne kritiek oogst. Vorige maand bepaalde de Reclame Code Commissie dat het bedrijf klanten misleidt met de belofte van uitstootvrij vliegen wanneer passagiers voor herbebossing betalen. Volgens de waakbond kan een vliegtuig niet vliegen zonder koolstofdioxide uit te storen. Ook bestaat er wetenschappelijk nog veel twijfel over de compensatie via bosprojecten.