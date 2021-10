Rechtszaak tegen Egyptische officieren over moord op Italiaanse student opgeschort

De ouders van Giulio Regeni, de onderzoeker die in in Egypte dood in een greppel werd teruggevonden, komen donderdag aan bij de rechtbank. Beeld REUTERS

Guilio Regeni verdween vijf jaar geleden in Caïro, de stad waar hij promotieonderzoek deed naar Egyptische vakbonden, en werd na twee weken dood teruggevonden in een greppel.

De zaak roept in Italië al jaren frustraties op bij nabestaanden, politici, journalisten en diplomaten, omdat het maar niet lukt de waarheid over de moord boven tafel te krijgen. Egypte heeft naar verluidt schaamteloos geprobeerd het Italiaanse onderzoek te dwarsbomen en geweigerd bewijs over te dragen aan de Italianen.

Voor zijn onderzoek sprak de 28-jarige Regeni met veel burgers, onder wie ook mensen die tegenstanders zijn van het regime van president Abdul Fatah al-Sissi. Het onderwerp vakbonden ligt uiterst gevoelig in Egypte en gevreesd wordt dat Regeni van spionage werd verdacht. Nadat zijn lichaam was teruggevonden, bleek hij hevig te zijn toegetakeld: Regeni had zeven gebroken ribben, sporen van elektrocutie op zijn geslachtsdelen, vijf gebroken tanden, er ontbraken een vinger- en een teennagel, en er waren sporen van uitgedrukte sigaretten op zijn huid. Zijn moeder vertelde later dat ze het gezicht van haar zoon alleen had herkend aan het puntje van zijn neus.

Een man houdt een afbeelding van Regeni omhoog tijdens een protest in Rome. De demonstranten eisen dat de waarheid naar boven komt. Beeld REUTERS

Egypte bleef echter ontkennen dat Regeni gemarteld was. Eerst stelden zij dat de Italiaan het slachtoffer was van een verkeersongeluk, daarna kwamen zij met verhalen over een mislukte drugsdeal, een overval, en zelf een homoseksuele crime passionnel. Het land heeft zijn eigen onderzoek vorig jaar gesloten, met als conclusie dat de dader onbekend is.

Geheime dienst

Het Italiaanse Openbaar Ministerie denkt echter dat de Egyptische geheime dienst achter de moord zat. Zij verdenkt generaal Tariq Sabir, de kolonels Athar Kamel en Uhsam Helmi, en de majoor Magdi Ibrahim Sharif van ontvoering, en Sharif zou Regeni uiteindelijk hebben vermoord. De vier verdachten zijn niet aanwezig bij de rechtszaak, maar volgens de openbaar aanklager is er ‘voldoende bewijs’ tegen hen.

Het was al onzeker of de zaak door kon gaan: volgens het Italiaanse recht moeten verdachten ervan op de hoogte zijn dat ze voor de rechter moeten verschijnen, en Egypte weigert om de officieren formeel in te lichten.

Aanklager Sergio Colaiocco zei donderdag tegen de rechter dat Italië op dertig verschillende gelegenheden via diplomatieke- en regeringskanalen geprobeerd heeft om zelf de adressen van de verdachten te achterhalen, maar dat dit door tegenwerking van Egyptische zijde niet is gelukt. Hij stelde ook dat het onmogelijk is dat de vier niet van deze zaak weten. ‘Ze werken bij de inlichtingendiensten, het is hun werk om informatie te achterhalen. Alle verslaggeving in Egypte en daarbuiten kan ze niet zijn ontgaan.’ De rechter oordeelde echter dat de zaak moet worden opgeschort.