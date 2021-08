Rechtszaak tegen Britse prins Andrew wegens seksueel misbruik minderjarige in huis Epstein en in Londen

De Britse prins Andrew Beeld AP

Advocaten van Giuffre hebben de zaak ingediend bij de rechtbank in New York, zo meldt onder andere de Amerikaanse nieuwszender ABC News. De aanklacht komt bijna twee jaar nadat de destijds 66-jarige Amerikaanse multimiljonair Epstein in afwachting van zijn proces zelfmoord pleegde in zijn cel. Giuffre heeft in het verleden vaker beschuldigingen geuit tegen Epstein, zijn voormalige vriendin Ghislaine Maxwell (die nog steeds vastzit) en zijn goede vriend prins Andrew. Niet eerder werd er echter een formele aanklacht tegen de prins ingediend.

Giuffre zou de zaak juist nu aanhangig maken, omdat over enkele dagen een wet in New York vervalt die het slachtoffers van kindermisbruik mogelijk maakt een civiele zaak aan te spannen, ook als de verjaringstermijn is verstreken. ‘Als ze het nu niet doet, zou ze hem toestaan om voor altijd ​​te ontkomen aan de verantwoordelijkheid voor zijn daden’, aldus Giuffre’s advocaat, David Boies, aan ABC News.

Het misbruik zou ongeveer twintig jaar geleden hebben plaatsgevonden. ‘Twintig jaar geleden stelden prins Andrews rijkdom, macht, positie en connecties hem in staat een bang, kwetsbaar kind te misbruiken zonder dat er iemand was om haar te beschermen. Het is hoog tijd dat hij ter verantwoording wordt geroepen’, staat volgens de nieuwszender in de rechtbankstukken.

Een woordvoerder van prins Andrew wilde volgens de nieuwszender geen commentaar geven op de rechtszaak. Volgens Brad Edwards, die tientallen Epstein-slachtoffers vertegenwoordigt, heeft de prins nooit geantwoord op vragen voor civiele rechtszaken. ‘Ik heb altijd de indruk gekregen dat hij denkt dat hij immuniteit geniet. Zo gedraagt hij zich althans’, aldus Edwards.

Vrienden

Prins Andrew gold lange tijd als een vriend van Epstein. Giuffre beschuldigde Andrew al eerder ervan haar misbruikt te hebben toen ze 17 jaar was, maar hij heeft altijd ontkend seks met haar te hebben gehad. Volgens Giuffre zou dat onder meer in Londen zijn gebeurd.

Andrew zei in 2019 in een interview dat hij niet op de hoogte was van de seksueel grensoverschrijdende praktijken van zijn steenrijke vriend. Ook ontkende hij zelf seks te hebben gehad met een minderjarige. Hij zei zich niet te herinneren haar ooit te hebben ontmoet, ondanks foto’s waarop hij samen met haar te zien is.

Na de commotie rond het interview dat door de BBC werd uitgezonden, legde de prins zijn koninklijke taken neer.