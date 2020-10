Rechtszaak in Breda: buschauffeur mishandeld vanwege mondkapjesplicht of toch niet?

In het openbaar vervoer geldt een mondkapjesplicht. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Bij de Tilburgse politie stond hij al bekend als ‘de stroopwafelverkoper’. Dan belde hij aan bij bewoners en vroeg hij of ze koeken van hem wilden kopen. Een vrouw wilde wel, maar na de transactie was ze plots veertig euro meer dan afgesproken lichter. ‘Een wisseltruc’, denkt de politie. Koeken heeft hij bij Albert Heijn gestolen, geeft de verdachte zelf ook toe. Stelen is volgens hem niet gebeurd.

Niet heel opzienbarend tot dusver. Wat deze zaak bij de rechtbank van Breda prompt wel publiek gewicht meegeeft, is aantijging drie waarvoor de man donderdagmiddag wordt berecht. De verdachte zou een buschauffeur mishandeld hebben, nadat zij hem wees op de mondkapregel in het openbaar vervoer.

Hij zou niet de enige zijn die problemen om die reden heeft veroorzaakt in het openbaar vervoer. OV-NL laat weten dat er op dit moment wekelijks zo’n 145 mondkapgerelateerde incidenten zijn in bus, trein, tram en metro. Dat aantal is ‘stabiel’, laat de organisatie weten, ook met betrekking tot gewelddadige incidenten.

Gestolen koeken

Albert Heijn kan de gestolen koeken wel missen. De beroofde vrouw wil alleen haar veertig euro terug. Maar voor de buschauffeur zijn de implicaties ernstiger. Ze heeft letsel aan het voorval overgehouden: iemand sloeg haar meerdere keren in het gezicht. Elke keer als de rechter het voorval bespreekt, legt de man aan haar rechterzijde zijn arm om haar heen.

Voor de aanklager is duidelijk dat de verdachte schuldig: het is immers op bewegende beelden vastgelegd. Ook de rechter heeft twee ‘cd-rommetjes’ bekeken. De eerste bestaat uit straatbeelden waarop een man in de bus stapt. Op de tweede video, aan de binnenkant van die bus, slaat dezelfde man de buschauffeur. Volgens de politie is hij de ‘stroopwafelverkoper’, die ze drie dagen later zouden oppakken na de diefstal bij de andere vrouw.

Maar, luidt de verdediging, dat is helemaal niet eenzelfde persoon. ‘Herkent u zich in de beelden?’, vraagt de rechter aan de verdachte. ‘Nee, absoluut’, antwoordt hij. ‘Die jongen lijkt niet op mij.’ Hij was naar eigen zeggen die week ‘logeren’ bij zijn vriendin. Ver weg van Dongen, waar de buschauffeur mishandeld werd.

Vriendin

Zijn advocaat, Gertjan Mooren, wil de vriendin graag als getuige oproepen. En ook mevrouw Giesen, waarvan de veertig euro gestolen is, moet volgens hem een verklaring afleggen, voor de verdachte tot schuldig kan worden aangewezen. De rechter acht het verzoek van de advocaat van ‘verdedigingsbelang’ en honoreert het, al blijven de bewegende beelden ‘als bewijsmateriaal’ staan. Maar donderdagmiddag komt er geen uitspraak.

Een ferm juridisch statement tegen geweld in het openbaar vervoer blijft daarmee uit. Maar als deze verdachte schuldig is, is af te vragen of hij nou het verzet tegen het mondkapbeleid in de samenleving symboliseert. Op 1 oktober kwam de bewuste man vrij uit PI Middelburg, waar hij drie maanden in de gevangenis zat voor, nota bene, mishandeling en diefstal. Zijn periode op vrije voeten loopt nu niet bepaald geruisloos. ‘Als alles wordt bewezen’, schetst de Officier van Justitie op het einde van de zitting, zou deze man wel eens ‘een hele lange gevangenisstraf’ tegemoet zien.

De rechtszaak gaat over een tot drie maand(en) verder.