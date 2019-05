Rechtszaak Enschedese moordzaak vertraagd vanwege alternatief Mexicaans scenario

November 2018: De politie heeft het hele gebied rondom de hoek Van Leeuwenhoek-Snelliusstraat afgezet na de vondst van vier vermoorde mannen. Beeld Marcel van den Bergh

Dat bleek vrijdag in Almelo tijdens de pro-formazitting tegen een vader en twee zoons die de moorden volgens het OM zouden hebben gepleegd. Het alternatieve scenario zou deze verdachten vrijpleiten. Officier van justitie Van Veen liet weten dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn, die op betrokkenheid van anderen wijzen dan de drie verdachten. Maar hij beloofde dat de politie het alternatieve scenario ‘terdege’ zal onderzoeken. ‘Het triggert wel’, aldus Van Veen.

Op 13 november 2018 werden in een growshop in Enschede vier mannen op klaarlichte dag doodgeschoten. De viervoudige moord, een zeldzaamheid in Nederland, leidde tot geschokte reacties. Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede sprak van een ‘dieptepunt voor de stad’.

De drie verdachten in de zaak werden twee weken later gearresteerd. Het zijn een in Servië geboren vader en zijn twee zonen: Camil A. (58), Dejan (32) en Denis (30). De slachtoffers waren de eigenaar van de growshop en drie andere mannen die ook, al dan niet toevallig, aanwezig waren.

Men gaat ervan uit dat het een afrekening in het drugsmilieu betrof. Zowel de daders als de eigenaar van de growshop zijn daarmee al eerder in verband gebracht. In de growshop werd 17 kilo gedroogde henneptoppen gevonden.

Volgens het OM is er een ‘waslijst aan bewijzen’ tegen de drie verdachten. Zo zijn de mannen te zien op camerabeelden die bij de growshop zijn gemaakt vóór en ná de schietpartij. Er is bloed van een van de slachtoffers gevonden in de auto van Denis A. Voetsporen die gevonden zijn in het bloed in de growshop zouden komen van de schoenen van Dejan A.

Officier van Justitie Aidan van Veen voegde daar vrijdag een nieuw bewijsstuk aan toe: op een losgetrokken videokabel in de growshop is dna aangetroffen dat matcht met dat van de familie A.

Wraakactie Mexicaans drugskartel

Eerder deze week circuleerde op de site van misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink het verhaal dat de moord een wraakactie zou zijn van een Mexicaans drugskartel. Korterinks verhaal werd overgenomen door lokale media. De viervoudige Enschedese moord zou verband houden met een eerdere moordaanslag in maart 2018 bij het Twentekanaal in Hengelo op een Mexicaanse man en een 4-jarig kind. Volgens Korterinks verhaal zijn hun lichamen in stukken gehakt en in het water gegooid.

Daarbij zou een partij van 200 kilo cocaïne en heroïne zijn verdwenen die de Mexicaan in Nederland wilde verkopen. Het Mexicaanse kartel zou te horen hebben gekregen dat de eigenaar van de Enschedese growshop iets met de geroofde partij te maken had. Uit wraak daarvoor zou de man zijn vermoord.

Dit scenario zou de huidige verdachten, die volhouden dat ze onschuldig zijn, vrijpleiten. Hun advocaten vinden dat het verhaal ‘interessante’ elementen bevat die de verklaringen van hun cliënten ondersteunen. Zo zou er op een kogelhuls in de growshop dna gevonden zijn van een onbekende vrouw, mogelijk de zuster van de vermoorde Mexicaan. Zij zit momenteel vast in Venezuela. De officier van justitie is het in elk geval met de verdediging eens dat het verhaal onderzocht moet worden.

Advocaten van de drie verdachten klaagden over lekken van informatie uit het onderzoek naar de media. ‘De media zijn soms beter geïnformeerd dan wij’, zei advocaat Huisman van verdachte Dejan A. De Rijksrecherche doet daar onderzoek naar. Dat onderzoek loopt nog.

In samenhang met deze zaak, in lokale media omgedoopt tot de ‘Enschedese kwartetmoord’, zitten ook nog drie verdachten vast voor het leveren van de wapens die gebruikt zouden zijn bij de moord. Dat zijn een vader en een zoon uit Sint Willebrord en Zizi W., de vriendin van Dejan A. Zij blijven voorlopig vastzitten.

De rechtszaak wordt op 15 augustus voortgezet. Het onderzoek zal zeker nog tot oktober duren, stelde het OM vrijdag.