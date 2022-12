Rechtszaak brengt trauma van Nice aan de oppervlakte

Herdenking van de aanslag op de boulevard van Nice vier dagen later, 18 juli 2016. Beeld EPA

Hoe het ongewone gewoon kan worden: tussen de houten chalets waar dampende glühwein wordt geschonken verschijnen, met op de achtergrond jingle bells, plots vier militairen in camouflagekleding tussen het publiek, hun zwarte geweren gekruist voor de borst. Stella (17) rolt haar shag onverstoorbaar verder tot een sigaret. Haar generatie niçois is ermee opgegroeid; sterk aanwezige ordediensten, alomtegenwoordige camera’s en metaaldetectiepoortjes bij de ingang van de Kerstmarkt. Of het haar een veilig gevoel geeft? ‘Een beetje, nu ik er zo over nadenk. Maar ik heb ook nooit anders gezien.’

De foie gras met cognac is net als de glühwein nog vrij toegankelijk in Nice, maar wie zich echt met het kerstgevoel wil omringen en de kerstmarkt op wil, moet eerst in de rij tussen de dranghekken op weg naar de tassencontrole. Toeristen noch inwoners kijken ervan op – het is al jaren zo, en ‘misschien maar goed ook’, klinkt het. Eenmaal binnen staat het hoofd simpelweg naar smeltende kaas op een broodje raclette en gepofte kastanjes.

Dinsdag spreekt de rechter het vonnis uit in het proces over de aanslag in Nice in 2016. Op 14 juli, Frankrijks nationale feestdag, reed Mohamed Lahouaiej-Bouhlel met een vrachtwagen in op de mensenmassa die voor de traditionele vuurwerkshow was uitgelopen. Bijna twee kilometer lang zigzagde hij zo over de beroemde boulevard langs de kust – een drama waarbij 86 mensen om het leven kwamen. Ruim 450 anderen raakten gewond, en duizenden omstanders getraumatiseerd. Uiteindelijk schoot de politie de dader dood, nadat hij zelf het vuur op agenten had geopend.

Grote twijfels over beveiliging

Voor de slachtoffers is het een onbevredigend proces: een gevoel van gerechtigheid krijgen is moeilijk als de dader niet meer in leven is. Zeven mannen en een vrouw staan terecht voor hulp aan de aanslagpleger, onder meer bij het regelen van een vrachtwagen. Maar geen van hen wordt gezien als medeplichtig. De geëiste straffen zijn lager dan van te voren gedacht – twee tot vijftien jaar cel, waar eerder gesproken werd van twintig jaar of zelfs levenslang. De belangrijkste verdachte, die Lahouaiej-Bouhlel voorzag van zijn wapen (en cocaïne), werd op voorhand verdacht van deelname aan een terroristische criminele organisatie. Maar de openbaar aanklager verzocht de link met terrorisme te laten vallen; hij zou niet hebben geweten van de radicalisering van de dader.

En er speelt nog iets. Want was de Promenade des Anglais, die prachtige boulevard waar Nice al lang voor het drama beroemd om was, die avond wel serieus genoeg beveiligd?

Slachtoffers die de aanslagen overleefden hebben daarover nog altijd grote twijfels. Zoals Jean-Claude Hubler (57), voorzitter van slachtoffervereniging Life for Nice. Op vakantie in de stad kwam hij naar de boulevard om met familie van de vuurwerkshow te genieten, tot de aanslagpleger de avond in een nachtmerrie veranderde. Hubler hielp de brandweer slachtoffers te bergen, een vrouw stierf terwijl hij haar hand vasthield. ‘Waarom waren er die avond niet eens betonblokken geplaatst om de boulevard te beveiligen?’, vraagt hij zich nog altijd af. ‘We kenden het risico op een aanslag. Een week eerder was de stad nog maximaal beveiligd voor het Europees Kampioenschap voetbal, iedereen werd gefouilleerd. De autoriteiten hadden het risico moeten voorzien.’

Van het vonnis dinsdagmiddag heeft Hubler geen hoge verwachtingen. Zijn ogen zijn gericht op de volgende stap: een aanklacht tegen de prefect en de burgemeester destijds voor de tekortschietende beveiliging die avond. Samen met een aantal andere organisaties, waaronder de vakbond voor advocaten en de niçoise afdeling van de burgerrechtenorganisatie Ligue des droits de l’Homme, dringt Life for Nice aan op een proces rond die vraag.

Doorgaan met leven

Intussen is de aangescherpte beveiliging in Nice overal zichtbaar. De boulevard werd voor 6 miljoen euro van veiligheidsmaatregelen voorzien, zoals de reeks paaltjes die voertuigen de toegang tot het voetgangersgedeelte onmogelijk maakt. Voor de scholen en gebedshuizen in de stad zijn zuilen geplaatst waarmee een noodoproep aan de politie kan worden gedaan. Het kon een nieuwe aanslag niet voorkomen, maar dankzij zo’n noodsignaal wist de politie binnen enkele minuten de terrorist te arresteren die in 2020 de basiliek Notre-Dame de Nice binnendrong en drie mensen doodde.

‘Na iedere gebeurtenis passen we onze bescherming aan’, zegt Véronique Borré die namens de gemeente verantwoordelijk is voor onder meer de politie, slachtofferhulp en anti-radicalisering. Maar dat de beveiliging op 14 juli 2016 ondermaats zou zijn geweest, weerspreekt ze. ‘We hielden rekening met het risico dat iemand gewapend op een motor zou kunnen toeslaan, maar niemand kon zich toen voorstellen dat een truck op de menigte zou inrijden.’ Dat er niet preventief betonblokken waren geplaatst had volgens Borré ook te maken met een andere les na de aanslagen in en rond Parijs acht maanden eerder: ‘We wilden doorgaan met leven, niet toegeven aan terroristen wiens doel is mensen zo bang te maken dat ze niet meer durven uitgaan.’

Zo blijft Nice zoeken naar het delicate evenwicht tussen voluit leven en goed beschermen. Soms komt het trauma plots aan de oppervlakte – inwoners willen er wel over praten , maar zonder achternaam. Zoals Romane (16) die vertelt hoe haar vriendin, die geen directe getuige was, sinds de aanslag paniekaanvallen krijgt bij het zien van grote mensenmassa’s. En toch is de Promenade des Anglais ook weer als vanouds de plek van samenkomst, waar overdag druk geflaneerd wordt in de decemberzon en zaterdagavond de Marokkaanse voetbalzege met een urenlange vuurwerkshow is gevierd.

Soms is simpelweg hier in de zon zitten een min of meer bewuste vorm van verzet. ‘Want angst is makkelijk te voeden’, zegt Alex (35) die zich met zonnebril op heeft uitgestrekt op het kiezelstrand. Maar, zo vult zijn vriend Maxence (36) aan, ‘voor vreugde moet je meer moeite doen.’