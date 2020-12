Rechtszaak afpersers fruitbedrijf uitgesteld

Advocaat Benedicte Ficq Beeld ANP

De twee mannen, een van 35 uit Naarden en een van 33 uit Hilversum, worden ervan beschuldigd dat zij vorig jaar in dreigbrieven en sms’jes miljoenen euro eisten van De Groot Fresh Group. Dat geld zou een genoegdoening zijn voor het verlies van drie partijen cocaïne die medewerkers van het bedrijf hadden gevonden in geïmporteerde ladingen bananen uit Zuid-Amerika. Als het bedrijf niet betaalde, dreigden de afpersers met geweld tegen werknemers en hun familieleden.

De zaak zorgde voor ophef, omdat (oud)medewerkers van De Groot het afgelopen jaar doelwit werden van een reeks aanslagen en brandstichtingen. In juni werd een handgranaat die op scherp stond bevestigd aan de voordeur van een appartementencomplex waarin een van de directeuren van het bedrijf woont. Vorige maand raakten twee mensen gewond toen hun huis in Hedel in brand werd gestoken.

De verdachten staan daarvoor niet terecht, zij moeten zich alleen verantwoorden voor het afpersen van het bedrijf. Wel zou een van hen een lijst met driehonderd adressen van (oud)werknemers van De Groot hebben laten uitlekken, die door een blunder van het Openbaar Ministerie (OM) in het strafdossier zat. Het onderzoek naar de gewelddaden loopt nog, een 20-jarige verdachte zit daarvoor vast.

Vertraging

Voor Bénédicte Ficq, de advocaat van hoofdverdachte Ali G., was dat reden de rechtbank te vragen de zaak aan te houden tot er meer duidelijkheid is over wie er achter de aanslagen zit. Volgens Ficq kan dat meer helderheid geven over de rol die haar cliënt heeft gespeeld. Die zegt onschuldig te zijn. Ook wordt haar cliënt voor dit lopende onderzoek nog steeds gevolgd, aldus Ficq. Volgens haar hangen de zaken daarom samen.

Officier van Justitie Aidan van Veen betoogde dat het OM op dit moment geen verband legt tussen de verdachten en de aanslagen. Als dat verband er wel zou zijn, had het OM dat wel als beschuldiging opgenomen in de tenlastelegging, aldus Van Veen. Dat is nu niet zo, de verdachten worden alleen beschuldigd van poging tot afpersing.

Toen de rechtbank weigerde de zaak aan te houden, besloot Ficq de rechtbank te wraken wegens vooringenomenheid. Daarna ontstond opnieuw vertraging omdat de voorzitter van de wrakingskamer eerder als strafrechter had geoordeeld over de voorlopige hechtenis van de hoofdverdachte, in dezelfde zaak. Volgens de verdediging was zij daarom niet objectief.

Na beraadslaging besloot de wrakingskamer dat de eerdere betrokkenheid van de rechter bij de hoofdverdachte haar onpartijdigheid niet in de weg zat. Vervolgens werd het wrakingsverzoek van de verdediging afgewezen. Tegen die tijd was het al te laat om nog aan de inhoudelijke behandeling te beginnen. De rechtszaak werd daarom verdaagd naar 6 en 7 januari volgend jaar. Donderdag staan nog wel twee verdachten terecht die een ondergeschikte rol hebben gespeeld in de afpersingszaak.