Rechtsstaattoets, het nieuwe wapen van de Europese Commissie werkt; Hongarije past nu wél beleid aan

De Hongaarse premier Viktor Orbán. Beeld ANP

Financiële sancties werken, ook bij autocraten als de Hongaarse premier Viktor Orbán. Het voorstel van de Europese Commissie om 7,5 miljard euro EU-subsidies voor Hongarije te bevriezen, maakt dat Boedapest nu wel bereid lijkt de welig tierende corruptie, vriendjespolitiek en fraude aan te pakken. ‘Helaas werkt het zo’, zei Commissaris Johannes Hahn (Budget) zondag in een toelichting.

Premier Mark Rutte zal ongetwijfeld even geglimlacht hebben bij het nieuws over de miljardensanctie. Hij drong immers in de zomer van 2020 aan op de ‘rechtsstaatstoets’, een nieuw mechanisme om de Europese geldkraan dicht te draaien als het ontvangende EU-land niet kan garanderen dat het geld goed besteed wordt. Hongarije – dat zich destijds met Polen fel verzette tegen dit nieuwe sanctiemechanisme – heeft nu de primeur te pakken.

Al meer dan tien jaar klagen Brussel, andere Europese hoofdsteden en het Europees Parlement over misstanden bij de besteding van de EU-miljarden voor Hongarije. Orbán trok zich er niets van aan. Hij ontkende de aantijgingen en ging ondertussen vrolijk door met het verrijken van zijn vrienden op kosten van de Europese belastingbetaler. Bij de helft van de ‘openbare aanbestedingen’ in Hongarije van met EU-geld gefinancierde projecten was slechts één gegadigde, aldus de Commissie.

De nieuwe rechtsstaattoets is een ‘gamechanger’ volgens Commissie-ambtenaren. Tot nog toe kon misbruik met EU-subsidies alleen per geval worden aangepakt, nadat het geld was uitgegeven en waarbij medewerking van de nationale rechter vereist was. Het resultaat in Hongarije – maar ook in sommige andere lidstaten – was dat er vrijwel nooit iemand vervolgd werd. De rechtsstaattoets daarentegen werkt preventief: als er een gerede kans bestaat dat de financiële belangen van de EU in gevaar komen, mag het geld überhaupt niet worden overgemaakt. Pogingen van lidstaten om het mechanisme af te zwakken, werden door het Europees Parlement effectief getorpedeerd.

Keerpunt

De toets ging vorig jaar van kracht, de Commissie richtte zich direct op Hongarije. Tot juni dit jaar liet Orbán zich van zijn bekende kant zien: ontkennen, schouderophalen, dreigen met blokkades in de Europese besluitvorming. Het keerpunt was de brief die de Commissie in juli naar Boedapest stuurde. De beschuldiging daarin over systematisch gesjoemel was net zo hard als de voorgestelde sanctie: het bevriezen van miljarden euro’s EU-subsidie, geld waar Orbán dringend behoefte aan heeft.

Wat volgde was een ook voor de Commissie overweldigende bereidheid in Boedapest om met maatregelen te komen. Deze zomer presenteerde de Hongaarse regering liefst 17 voorstellen, waarvan een nieuwe onafhankelijke Integriteit Autoriteit, een speciale anti-corruptie-taskforce en duidelijkheid over wie er precies profiteert van de EU-miljarden, de voornaamste zijn.

Als Boedapest dit waarmaakt, zijn de risico’s voor het EU-budget verdwenen, stelt de Commissie. Orbán krijgt tot 19 november om te leveren: uitgewerkte én ingevoerde wetsvoorstellen. Om druk op hem te houden, stelt de Commissie niettemin het opschorten van 7,5 miljard euro aan EU-subsidies voor. Komt Boedapest op tijd over de brug, dan vervalt de sanctie.

Het besluit is aan de lidstaten (minus Hongarije). Commissaris Hahn toonde zich zondag optimistisch dat die het Commissievoorstel zullen volgen. Net als hij er van ‘overtuigd’ is dat Orbán overstag gaat. ‘Het is duidelijk dat financiële druk effect heeft’, aldus Hahn. Niet onbelangrijk in deze: als Boedapest toch afhaakt, verliest het niet alleen 7,5 miljard subsidie uit het EU-budget, maar riskeert het ook ruim 7 miljard euro uit het Europese herstelfonds mis te lopen.

Sophie in ‘t Veld

D66-europarlementariër Sophie in ‘t Veld, die Hongarije nauwlettend en kritisch volgt, vindt dat de Commissie Boedapest een hogere korting moet opleggen. De 7,5 miljard euro vormt 65 procent van drie subsidiestromen: waarom niet 100 procent gekort (11,5 miljard) of soortgelijke maatregelen bij andere EU-gelden voor Hongarije?

De Commissie wijst erop dat het Europees Hof van Justitie de reikwijdte van de rechtsstaattoets strikt heeft afgebakend. Daarvan afwijken geeft Orbán juridische munitie voor een rechtszaak. Als die wordt verloren, ligt het nieuwe mechanisme aan diggelen.