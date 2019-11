Rechtspraak wil meer rechters werven, rechtszaken moeten korter

Een auto rijdt naar binnen bij de extra beveiligde rechtbank bij luchthaven Schiphol. Beeld ANP

‘Mensen zitten soms te lang in onzekerheid. We vinden het vreselijk dat bijvoorbeeld in zaken rondom ouderlijk gezag of problematische echtscheidingen de rechtspraak té lang over zaken doet’, zegt Julia Mendlik, president van de rechtbank Midden-Nederland. ‘Mensen hebben een uitspraak van een rechter nodig om verder te kunnen met hun leven.’

Om de rechtszaken te kunnen verkorten, moeten eerst achterstanden zijn weggewerkt. Volgens de Raad voor de Rechtspraak gaat het om ongeveer 100.000 achterstallige zaken. Een van de oorzaken van de achterstanden is het tekort aan rechters. Daarom moet meer werk worden gemaakt van het werven van rechters.

Verder wil de Rechtspraak personeel flexibeler gaan inzetten omdat het aantal en het soort rechtszaken moeilijk te voorspellen is. Zo zouden medewerkers van een gerecht met nijpende achterstanden via een flexpool snel hulp kunnen krijgen van collega’s van gerechten waar minder werk ligt.