Rechtse zege bij verkiezingen maakt pijnlijk duidelijk hoezeer Italië verdeeld is

Aanhangers van Fratelli d’Italia in Rome vieren feest na de verkiezingsuitslag. Beeld Getty Images

Samen haalt de rechtse coalitie ruim 44 procent van de stemmen, maar dat percentage is genoeg voor een meerderheid in beide kamers van het Italiaanse parlement. Dat komt omdat Italië een gemengd kiesstelsel kent, waarbij ongeveer eenderde van de zetels per meerderheidsstelsel verdeeld wordt (first-past-the-post-principe) en de rest via een proportioneel systeem.

De ironie wil dat uitgerekend de centrumlinkse Partito Democratico het ingewikkelde kiessysteem in 2017 introduceerde, met het oog op de toen opkomende Vijfsterrenbeweging, die zij zo in bedwang hoopte te houden. Nu keert de eigen kieswet zich tegen de PD, en dat is niet het enige dat de partij zich na het historisch slechte verkiezingsresultaat (19 procent voor de partij, 26 procent voor het linkse blok) kan aanrekenen.

Maar naast het succes van rechts en het falen van links vertelt de Italiaanse verkiezingsuitslag nog minstens twee andere verhalen: dat van een diepe verdeeldheid tussen het noorden en het zuiden, en van een ongekend lage opkomst (63,9 procent), met name in Zuid-Italië.

Want de Vijfsterrenbeweging, winnaar van de vorige verkiezingen in 2018 met 32 procent, haalde nu op nationaal niveau niet eens de helft van dat percentage (15), maar scoorde toch nog steeds goed in het zuiden. Waar Fratelli d’Italia in verreweg de meeste kiescolleges in Noord-Italië de grootste werd, was dat ten zuiden van Rome bijna overal de populistische Vijfsterrenbeweging.

🔴 Fratelli d'Italia è la lista più votata in quasi tutti i collegi del Senato nel centro e nord del Paese, mentre il Movimento 5 Stelle è davanti nella maggior parte dei collegi meridionali.#MaratonaYouTrend #ElezioniPolitiche2022 pic.twitter.com/Q7xckdV6c2 — YouTrend (@you_trend) 26 september 2022

Dat feit vertaalt zich in het meerderheidsstelsel niet automatisch in een groot aantal zetels voor de anti-establishmentpartij, omdat zij de verkiezingen aangingen zonder bondgenoten: Vijfsterren kan dus de grootste partij zijn in een kiescollege, maar het daar toch afleggen tegen het opgetelde rechtse blok van Fratelli d’Italia, Lega en Forza Italia.

Lage opkomst

Van oudsher is de opkomst in Italië hoog: tot 2008 kwam het nooit onder de 80 procent. Maar de laatste veertien jaar is het opkomstcijfer bezig aan een duikvlucht, die nog altijd niet ten einde lijkt. Bij de verkiezingen in 2018 was 73 procent een diepterecord, nu gaan daar nog eens 9 procentpunten vanaf tot 63,9 procent. Daarbij hielp het niet mee dat het zondag bijzonder slecht weer was in grote delen van Zuid-Italië, waar de opkomst sowieso al lager is dan in het noorden.

Dat betekent dat de partij van de niet-stemmers verreweg de grootste werd. Van de 51 miljoen kiesgerechtigden Italianen bleven er ongeveer 18,5 miljoen thuis. Ter vergelijking: winnaar Fratelli d’Italia haalde waarschijnlijk rond de 8,5 miljoen stemmen, het rechtse blok samen zo’n 14,3 miljoen stemmen.

Formatie

Naar verwachting geeft president Sergio Mattarella de opdracht tot het zoeken van een parlementaire meerderheid als basis voor een regering deze week aan Giorgia Meloni, nadat hij eerst verkennende gesprekken houdt met alle partijleiders. ‘Dit is een vertrekpunt’, reageerde Meloni zondagnacht op de voorlopige uitslag. ‘Vanaf morgen moeten we onze waarde bewijzen. Ons grote doel is om de Italianen weer trots te maken op hun Italiaans-zijn.’

Daarvoor wacht haar als eerste hindernis de kabinetsformatie, die er door het pijnlijke verlies van bondgenoten Matteo Salvini (de Lega ging van 17 naar 9 procent) en Silvio Berlusconi (Forza Italia van 14 naar 8 procent) niet eenvoudiger op wordt.

Meloni’s rechtse bondgenoten zijn immers ook haar electorale concurrenten, die juist door in het vorige eenheidskabinet van Mario Draghi mee te regeren veel stemmen verloren. Om daar iets van terug te winnen, laat de drang zich van Meloni te onderscheiden vermoedelijk niet lang op zich wachten. Het vormen van een rechtse regering zal nog wel lukken, maar het is de vraag hoelang de wittebroodsweken daarna duren.