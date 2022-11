Rechts blok scoort goed bij verkiezingen Israël, maar Netanyahu kan nog niet juichen

Benjamin Netanyahu begroet zijn aanhangers. Beeld AFP

Toch is het nog te vroeg om de kroon van ‘koning Bibi’, zoals Netanyahu ook wel wordt genoemd, af te stoffen: één of twee zetels kunnen het verschil maken in deze nek-aan-nek race.

Mocht Bibi opnieuw op het pluche belanden, dan krijgt Israël zijn meest rechtse regering ooit. De partijen die met Netanyahu een coalitie willen aangaan, zijn de twee ultraorthodoxe partijen Shas en United Torah Judaism en het ultrarechtse blok Religieus Zionisme, waar stokebrand Itamar Ben Gvir deel van uitmaakt. ‘Dood aan de terroristen’, zong zijn aanhang dinsdagavond opgetogen toen de eerste uitslagen binnenkwamen.

Maar het is dus nog spannend. Vast staat dat de Likoed-partij van Netanyahu als grote winnaar uit de bus komt –met op dit moment 31 zetels. Op grote afstand volgt de partij Yesh Atid van de huidige premier Yaïr Lapid, met 24 zetels. De Knesset, het Israëlische parlement, telt 120 zetels, dus Netanyahu heeft 61 zetels nodig om een regering te kunnen vormen.

Op dit moment lijkt het rechtse blok er 65 te hebben binnengesleept, wat riant zou zijn. Maar de stemmen in sommige Arabische steden en progressieve bolwerken zijn nog niet geteld. Het hangt erom of het linkse Meretz en twee Arabische partijen de kiesdrempel gaan halen. Als dat het geval is, zullen de percentages die aan elke partij worden toegeschreven weer gaan schuiven. Dat is eerder gebeurd: anderhalf jaar geleden zagen we hetzelfde en eindigde het kamp van Netanyahu met 59 zetels, net te weinig dus.

Corruptie

Bibi zei dinsdagnacht dan ook tegen zijn aanhangers dat zij geduld moeten hebben. ‘Maar we staan op de rand van een zeer grote overwinning.’ Daar hangt voor hem persoonlijk veel vanaf: Netanyahu, die het land ook al van 1996 tot 1999 en van 2009 tot 2021 leidde, staat terecht voor corruptie en omkoping. Hij hoopt als regeringsleider de wet te veranderen, zodat hij niet langer vervolgd kan worden. Het is een wens waar de andere partijen die met hem willen regeren, waarschijnlijk in zullen meegaan.

Als gevolg van de eindeloze nek-aan-nekraces in Israël, met telkens weer een uitslag die nét niet tot een meerderheid leidde, of tot een regering die snel uiteenviel, waren dit al de vijfde verkiezingen in vier jaar tijd. Het vuur zat er dit keer niet echt in, de campagnes waren mat, en er werd gevreesd voor kiezersmoeheid. Toch was de opkomst hoog: met 71 procent de hoogste sinds 2015.

Beangstigend

Wat dit keer de einduitslag ook mag zijn, vast staat dat meer dan 10 procent van de Israëliërs heeft gestemd op een anti-Arabische partij met homofobe vertegenwoordigers. Het is een beangstigend moment voor de fragiele democratie, schrijft de progressieve krant Haaretz woensdag in zijn commentaar.

Een aantal plannen waarvoor nu wordt gevreesd: 1) de hoofdaanklager wordt ontslagen, en zijn functie wordt vervolgens opgesplitst; 2) de komst van een nieuwe wet die het de Knesset mogelijk maakt alle wetgeving door te voeren die het wil, ook als dat tegen de grondwet indruist; 3) de Knesset het recht geven rechters van het Hooggerechtshof te benoemen; 4) de vrijheid van meningsuiting inperken. Arabieren, journalisten, en leden van de lhbti-gemeenschap houden op dit moment dan ook hun adem in.