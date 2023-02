Rechtlijnige anti-apartheidsstrijder met een groot politiek netwerk

Sietse Bosgra (l) van het Komite Zuidelijk Afrika bij een poster met Nelson Mandela. Beeld ANP

Wie oud genoeg is om de jaren zeventig en tachtig te hebben meegemaakt, herinnert zich hem vast wel. Ernstig gezicht met daarboven een bos witgrijze krullen. Rotsvaste bril met daarachter een wijze blik die, als het nodig was, ook kon doden.

Sietse Bosgra was als actievoerder een beeldbepalend figuur. Maakte zich eerst sterk voor de bevrijding van Portugese kolonies. Ging daarna, met evenveel succes, de apartheid in Zuid-Afrika te lijf. Op 8 januari overleed Bosgra in Doorn. ‘Sietse was al enige tijd ernstig ziek’, zegt medeactivist Corrie Roeper. Een paar jaar geleden onderging Bosgra een hartoperatie die niet helemaal naar wens verliep. ‘Vanaf december ging hij echt hard achteruit.’

Na zijn dood benaderde Roeper mensen die Bosgra goed gekend hadden. Velen van hen ondertekenden de overlijdensadvertentie, onder wie PvdA-politicus Jacques Wallage en de Zuid-Afrikaanse dichter Breyten Breytenbach. Aan de laatste heeft Roeper bijzondere herinneringen. ‘Die flamboyante Breytenbach en die rechtlijnige Sietse. En toch trokken ze in al die conferenties vaak samen op.’

Ook de naam van Jan Nico Scholten, die namens de CDA-Kamerfractie in contact stond met Bosgra, stond onder het overlijdensbericht. ‘Er zullen niet veel Nederlandse premiers door zo’n breed en internationaal gezelschap zijn uitgeluid', zegt hij.

Sietse Bosgra raakte als student natuurkunde in Amsterdam betrokken bij de strijd tegen de restanten van de kolonisatie van Afrika. In 1961 richtte hij, 26 jaar oud, het Angola Comité op. Dat land werd, net als Mozambique en Guinee-Bissau, bezet door Portugal. Nadat die strijd was gestreden, begon hij in 1976 het Komitee Zuidelijk Afrika dat met name streed tegen het witte apartheidsregime in Zuid-Afrika. Nadat ook die strijd gestreden was, verlegde de onvermoeibare Bosgra zijn aandacht naar het Midden-Oosten en dan vooral de Palestijnse kwestie.

Hij richtte zich met zijn acties in eerste instantie op landgenoten. De comités wilden de ‘medeplichtigheid’, zoals Roeper dat noemt, aan de kaak stellen. Het succesvolst was de boycot van Angolese koffie die daardoor zelfs uit de supermarkten verdween. Wat Zuid-Afrika betreft, waren de pijlen vooral op Shell gericht. Weliswaar trok de oliemaatschappij zich nooit terug uit dat land, maar veel automobilisten tankten om die reden bij andere benzinestations.

Later werden anti-apartheidsacties gewelddadiger. Nederland maakte kennis met RaRa (Revolutionaire anti-Racistische actie). Bosgra had daarmee niets te maken, maar wilde het geweld evenmin veroordelen. Een oliehandelaar die rijk was geworden met de handel in Zuid-Afrika, mocht ‘best een beetje bloeden voor het goede doel’. Leden van RaRa hadden zijn villa in de brand gestoken.

Minder bekend is de invloed die Bosgra had in Den Haag. Wallage liet zich als Tweede Kamerlid graag door hem informeren voor debatten met het kabinet. Ook Scholten bepaalde zijn koers mede op de inzichten van Bosgra. Daarover zegt hij: ‘Geen actievoerder zal zoveel politieke invloed hebben gehad als Sietse.’

Iedereen die met hem te maken had, herinnert zich ook Bosgra’s zakelijkheid. Wallage: ‘Persoonlijk werd het contact nooit.’ Scholten: ‘Nee, veel humor zat er niet bij.’

Ook stond Bosgra bekend om zijn zuinigheid. In een uitzending van de tv-rubriek Kenmerk vertelt zoon Wouter dat verspilling thuis uit den boze was. Brood, hoe oud ook, werd tot op het laatste sneetje verorberd met de resterende kruimels erbovenop. Zijn moeder lacht wanneer Wouter Bosgra die herinnering ophaalt. Zijn vader blijft onbewogen.