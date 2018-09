Rechters: OM legt te vaak ten onrechte boetes op

Het Openbaar Ministerie (OM) legt te vaak ten onrechte een boete op in zaken waar geen rechter aan te pas komt. Dat stelt de Raad voor de Rechtspraak in een wetenschappelijke publicatie, zo schrijft het AD woensdag. Volgens de Raad zijn rechters bezorgd dat de waarheidsvinding in die zaken onder druk komt te staan. Eerder al kwam de Hoge Raad tot de conclusie dat er voor de straffen van het OM vaak onvoldoende bewijs is.

Een agent bij een flitsinstallatie. Foto ANP

Het Openbaar Ministerie kan sinds 2008 een boete of taakstraf opleggen bij onder meer verkeersovertredingen, winkeldiefstallen en mishandelingen. Toen trad de Wet OM-afdoening in werking. Die geeft het OM de bevoegdheid zonder rechter een sanctie op te leggen bij overtredingen en misdrijven waarop maximaal zes jaar gevangenisstraf staat. Het doel van de wet is de rechtspraak te ontzien.

In de praktijk is vaak te weinig bewijs om iemand een straf op te leggen, schrijven de onderzoekers van de Raad voor de Rechtspraak. Als verdachten bezwaar aantekenen, buigt een rechter zich alsnog over de zaak. De onderzoekers constateren dat rechters in dat geval vaak tot ‘vrijspraak of een lagere straf’ komen.

In 2015 bleek uit onderzoek van de Hoge Raad ook al dat er vaak onvoldoende bewijs is tegen verdachten die een straf van het OM krijgen opgelegd. Het ging toen om 8 procent van alle gevallen. Daarnaast werd in zeker 16 duizend gevallen automatisch een straf gegeven zonder dat werd beoordeeld of er sprake was van afdoende bewijs. In 2014 legde het OM nog 350 duizend keer een straf op.