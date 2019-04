Rechters Internationaal Strafhof willen geen onderzoek naar oorlogsmisdaden VS in Afghanistan

Het Internationaal Strafhof in Den Haag. Beeld AP

Volgens de rechters van het ICC zouden een onderzoek en eventuele vervolging weinig kansrijk zijn vanwege problemen met de bewijsvoering en een te verwachten gebrek aan medewerking van partijen, waaronder de Afghaanse autoriteiten, de Taliban en de Verenigde Staten. Een onderzoek zou daarom op dit moment niet in het belang zijn van het recht, aldus de rechters.

Aanklagers van het in Den Haag gevestigde Strafhof zijn tien jaar bezig geweest met onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Afghanistan, inclusief de detentie van terrorismeverdachten door Amerikaanse militairen. In november 2017 werd een formeel onderzoek opgestart. Human Rights Watch noemde het besluit van het ICC vrijdag ‘een vernietigende klap voor de slachtoffers’.

Geweigerd

Eerder deze maand weigerden de VS ICC-hoofdaanklager Fatou Bensouda een visum. Dat gebeurde nadat minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had gezegd dat de VS alle ICC-stafleden, die onderzoek doen naar Amerikaanse troepen of hun bondgenoten, zouden uitwijzen of de toegang weigeren .

Blijkens Bendouda’s verzoekschrift aan het ICC zouden Amerikaanse militairen en leden van inlichtingendiensten zich schuldig hebben gemaakt aan ‘martelingen, wrede behandeling, aantasting van de persoonlijke waardigheid, verkrachting en seksueel geweld tegen conflictgerelateerde gevangenen in Afghanistan en elders, met name in de periode 2003-2004’.

Afghaanse veiligheidstroepen hebben volgens Bensouda gevangenen gemarteld in overheidsgevangenissen. De Taliban en andere opstandelingen tegen de Afghaanse regering zouden verantwoordelijk zijn voor meer dan 17.000 burgerdoden sinds 2009, waaronder 7.000 gerichte liquidaties.

