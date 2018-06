Rechterlijke uitspraak voorkomt oliecrisis op Curaçao en Bonaire

Vooral Bonaire, dat maar over een beperkte reservevoorraad aan olie beschikt, dreigde daardoor zonder energie te komen te zitten. In hun vonnis zeiden rechters op Curaçao en Bonaire dat het zakelijke geschil tussen de twee bedrijven 'niet rechtvaardigt dat een samenleving als geheel ontwricht dreigt te raken als gevolg van een tekort aan brandstof en elektriciteit'.

Vorige week was de Isla-raffinaderij op Curaçao goeddeels stil komen te liggen doordat het Venezolaanse staatsoliebedrijf de levering van olie staakte. Op die manier wilde PdVSA voorkomen dat ConocoPhillips beslag kon laten leggen op de olie. Ook haalde het bedrijf haastig enkele tankers met olie weg uit de wateren rond Curaçao uit vrees dat die in handen zouden vallen van het Amerikaanse bedrijf.

Ramp

De rechters hebben nu bepaald dat PdVSA de levering van ruwe olie aan de Isla-raffinaderij moet hervatten. Als het bedrijf daaraan geen gehoor geeft, krijgt het een dwangsom van één miljoen dollar (850 duizend euro) opgelegd, oplopend tot 100 miljoen dollar. De Isla-raffinaderij, waar ongeveer duizend mensen werken, is van levensbelang voor het eiland. De raffinaderij is goed voor een tiende van het bruto binnenlands product van Curaçao.

Als de raffinaderij compleet stil zou komen te liggen, zou dat een 'verwoestend economisch en sociaal effect' hebben, waarschuwde premier Eugene Rhuggenaath onlangs. Ook voor Venezuela, dat economisch al aan de rand van de afgrond staat, is het beslag een ramp. Een aanzienlijk deel van zijn olie-export, die al flink is afgenomen, loopt via Curaçao en andere Caribische eilanden.

Leveranties

Het geschil tussen de twee oliebedrijven ontstond in 2007, toen de toenmalige Venezolaanse president Hugo Chavez tegen de afspraken in twee gezamenlijke projecten met ConocoPhillips nationaliseerde. Het Amerikaanse bedrijf diende daarop een miljardenclaim tegen PdVSA in. Eerder deze maand wees een internationaal hof van arbitrage in Parijs de eis toe: PdVSA werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van twee miljard dollar.

De vraag is nu of het Venezolaanse oliebedrijf de olieleveranties binnen twee weken zal hervatten, zoals de Curaçaose rechter heeft gelast. Het geld dat die leveranties opleveren gaat niet rechtstreeks naar PdVSA, maar wordt op een aparte rekening gezet. Achteraf wordt dan bepaald welk bedrijf recht heeft op de bedragen. Een probleem is ook dat ConocoPhillips beslag heeft laten leggen op de tankers die de Isla-raffinaderij bevoorraden.