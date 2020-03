Rechter zet vraagtekens bij ‘geloofwaardigheid’ van Trumps minister van Justitie Bill Barr

Minister van Justitie Bill Barr (rechts) vindt dat een zittende president niet kan worden aangeklaagd. Beeld AP

Die beïnvloeding was meteen al de klacht van de Democraten toen Barr vorig jaar op basis van het nog ongepubliceerde Mueller-rapport concludeerde dat Trump niets had misdaan. Speciaal onderzoeker Mueller zelf sprak in een brief aan Barr zijn ongenoegen uit over diens uitleg van zijn rapport. Mueller vroeg Barr de conclusies die hij had getrokken onmiddellijk vrij te geven, maar uiteindelijk bleef het bij de publicatie van een zwaar geredigeerde versie van het rapport.

Rechter Reggie Walton zei dat de weergave die Barr van Muellers rapport heeft gegeven, niet valt te verenigen met de bevindingen van Mueller en zijn team. Hij gaf het ministerie opdracht hem voor het eind van de maand het volledige, niet-geredigeerde rapport te verstrekken, zodat hij kan zien welke passages zijn weggelaten. De zaak was aangezwengeld door een Buzzfeed-journalist en een privacy-organisatie die met een beroep op de Amerikaanse Wet openbaarheid van bestuur om het vrijgeven van het originele rapport hadden gevraagd.

De kritische opmerkingen van de rechter zijn pijnlijk voor Barr en president Trump, temeer daar Walton ooit door de Republikeinse president George Bush werd benoemd. Vooral de opmerking van Walton dat Barrs ‘gebrek aan openheid’ twijfel wekt aan diens ‘geloofwaardigheid’, komt hard aan.

Geen samenwerking

Barr zei destijds dat Mueller tot de conclusie was gekomen dat er geen sprake was van coördinatie of samenwerking tussen het Trump-team en de Russen om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Maar volgens Walton liet Barr weg dat Mueller wel tal van contacten tussen het Trump-team en vertegenwoordigers van de Russische regering op het spoor was gekomen. Bovendien hoopte Trumps team te profiteren van de Russische campagne om zijn Democratische rivaal Hillary Clinton zwart te maken.

Volgens de rechter was Barr ook niet helemaal eerlijk over Muellers bevindingen wat betreft de vraag of Trump had geprobeerd de rechtsgang te belemmeren. Mueller zei destijds dat hij Trump op dat punt niet kon vrijspreken, maar dat hij het eindoordeel overliet aan het ministerie van Justitie. Barr, die erom bekendstaat dat hij vindt dat een zittende president niet kan worden aangeklaagd, concludeerde meteen dat er geen sprake kon zijn van belemmering van de rechtsgang als niet kon worden bewezen dat er sprake was van samenwerking met de Russen.

Walton had zich eerder al kritisch uitgelaten over het optreden van Barr. De rechter had aanmerkingen op de manier waarop president Trump in het openbaar aandrong op het vervolgen van Andrew McCabe, een topfunctionaris van de FBI wegens diens rol in het Rusland-onderzoek. De uitlatingen van Trump wekten volgens de rechter de indruk dat de VS een ‘bananenrepubliek’ waren.