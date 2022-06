Rechter zet definitief streep door vergunning voor fusie PostNL en Sandd − twee jaar na de fusie

Herna Verhagen, CEO van PostNL en Ronald van de Laar, directeur van Sandd Holding, gaven voorafgaand aan de fusie tekst en uitleg over de noodzaak ervan. Beeld ANP

De uitspraak volgt op jaren van juridisch gesteggel over het opgaan van Sandd in PostNL. Deze fusie is volgens PostNL intussen allang een voldongen feit. Vaststaat dat het ontvlechten van de twee bedrijven zeer ingewikkeld zou zijn. Of de uitspraak van donderdag hier ook toe leidt, is nog niet zeker.

In de kern draait het conflict om de vraag in hoeverre de steeds kleiner wordende postmarkt in Nederland nog kan functioneren als een vrije markt. Met de fusie van de twee grootste postbedrijven PostNL en Sandd is in feite een monopolist ontstaan. Daarom ging marktwaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) in 2019 niet akkoord met de fusie. Uit een eigen analyse bleek dat de twee bedrijven best naast elkaar konden bestaan, ondanks de krimpende postmarkt.

Toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken schoof dit besluit van de toezichthouder aan de kant en gaf toch een vergunning voor de fusie, een hoogst uitzonderlijke beslissing. De analyse van de ACM deelde ze niet: volgens haar zou de postmarkt toch echt te klein worden voor zowel PostNL als Sandd, waardoor postbezorging te duur en onbetrouwbaar dreigde te worden.

Onvoldoende onderbouwing

Enkele kleinere postbedrijven stapten vervolgens naar de rechter, uit vrees voor prijsstijgingen en een slechtere onderhandelingspositie. De Rechtbank in Rotterdam oordeelde in de zomer van 2020 dat Keijzer onvoldoende had onderbouwd waarom ze het besluit van de ACM naast zich had neergelegd. De vergunning voor de fusie, waarmee de twee bedrijven inmiddels al waren begonnen, werd vernietigd.

De staat ging in hoger beroep, maar dat heeft niet mogen baten. Ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag oordeelt dat de de vergunning voor de fusie niet had mogen worden uitgegeven. Een nieuw vergunningsbesluit dat het ministerie van Economische Zaken had ingebracht, wees het college eveneens af. De rechter van het College wenste de betrokkenen aan het einde van zijn uitspraak ‘veel wijsheid’ toe bij het bepalen hoe het nu verder moet.

Hoe het nu verder gaat, is onzeker. PostNL voert nog een rechtszaak tegen de oorspronkelijke uitspraak van de ACM, waarin de vergunning werd geweigerd. Als de rechter die uitspraak onderuithaalt, kan er alsnog een vergunning komen.

Het ministerie van Economische Zaken bestudeert de ‘ingrijpende uitspraak’ zorgvuldig en kan pas daarna bepalen welke vervolgstappen het neemt, aldus een woordvoerder. PostNL herhaalt in een reactie de fusie onomkeerbaar te achten en stelt dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor de samenvoeging. ‘Het netwerk, de locaties en bedrijfsmiddelen van Sandd bestaan niet meer. De medewerkers van Sandd zijn ofwel in dienst van PostNL, ofwel hebben elders een baan gevonden.’