Rechter wil geredigeerde verklaringen die leidden tot FBI-inval bij Trump wellicht vrijgeven

Aanhangers van Trump rijden langs het gerechtsgebouw waar de zitting over het vrijgeven van de documenten wordt gehouden. Beeld AFP

Verschillende Amerikaanse media, waaronder CNN en The Washington Post, zijn naar de rechter gestapt omdat ze willen weten hoe de huiszoeking op 8 augustus bij Trump tot stand kwam. De inval ligt uiterst gevoelig, en daarom eisen zij inzage in alle onder ede afgelegde verklaringen die de FBI had ingediend ter ondersteuning van het huiszoekingsbevel. Het ministerie van Justitie wilde het document echter niet vrijgeven, omdat er gedetailleerde verklaringen instaan van getuigen die gevaar kunnen lopen als hun identiteit bekend wordt.

Donderdag was een hoorzitting over de kwestie, en de rechter oordeelde dat het ‘erg belangrijk’ was dat het publiek zoveel mogelijk informatie heeft over de inval. Rechter Bruce E. Reinhardt zei dat hij volgende week donderdag een geredigeerde versie van het document op zijn bureau wil hebben, en dan zal beoordelen of het kan worden vrijgegeven.

Schenden van de Spionagewet

Uit de documenten die eerder al wel zijn vrijgegeven, bleek dat Trump wordt verdacht van het schenden van de Spionagewet en twee andere wetten. De media, Trump zelf, en een aantal van zijn Republikeinse bondgenoten willen weten waar de aanklagers hun vermoedens op baseerden. De oud-president roept op tot openbaarmaking ‘in het belang van transparantie’.

Bij de inval was de FBI op zoek naar documenten die Trump niet in zijn bezit mocht hebben - veel Amerikaanse media suggereren op basis van anonieme bronnen dat het ging om informatie over kernwapens. In totaal zijn er ongeveer twintig dozen met documenten en een aantal ringmappen met foto’s in beslag genomen.

Terwijl de Democraten zich bezorgd afvragen of de oud-president de nationale veiligheid mogelijk in gevaar heeft gebracht, stellen Trump en zijn aanhangers dat het om een politieke heksenjacht gaat. Die retoriek blijft niet zonder gevolgen: zo probeerde een gewapende man eind vorige week een FBI-kantoor in Cincinnati binnen te dringen. Na een achtervolging werd hij door de politie doodgeschoten. De rechter die het huiszoekingsbevel ondertekende, en ook zijn gezin, worden op dit moment zwaar bedreigd.