Rechter wijst luchtvervuiling aan als oorzaak dood Brits meisje

Een telefoon met een foto van Ella Adoo-Kissi-Debrah. Zij leed aan astma en stierf in 2013 mede als gevolg van luchtvervuiling. Beeld AFP

Ella’s gezondheid was al zwak, maar sinds ze in 2010 na een hevige hoestbui in coma moest worden gebracht om haar situatie te stabiliseren, verergerde haar gezondheidstoestand. De jaren daarna werd ze 27 keer opgenomen in het ziekenhuis: in 2013 overleed ze. Uiteindelijk werd blootstelling aan grote hoeveelheden stikstofdioxide en fijnstof in haar wijk Lewisham in Zuidoost-Londen Ella fataal, luidt de conclusie van de rechtbank. Het gezin woonde 25 meter van een van de drukste wegen van Londen.

Er waren al meerdere onderzoeken gedaan in de zaak. In 2014, een jaar na de dood van het meisje, werd vastgesteld dat er sprake was van longfalen en een zware vorm van astma. In een volgend onderzoek, uit 2018, kwam naar voren dat ze mogelijk nog had geleefd als de luchtvervuiling in haar woonomgeving de internationale en Europese normen niet had overstegen.

Philip Barlow, de lijkschouwer in de zaak, zei dat Ella blootgesteld werd aan ‘buitensporige’ hoeveelheden fijnstof en stikstofdioxide, die vele malen hoger zijn dan het niveau van luchtvervuiling dat volgens normen van de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie medisch verantwoord is.

Gerechtigheid

Ella’s moeder verklaarde echter dat niemand haar informeerde over de gevaren van luchtvervuiling, zodat ze niet wist dat ze maatregelen moest nemen, zoals verhuizen. ‘We hebben voor haar nu de gerechtigheid die ze verdiende”, zegt ze in een reactie op het vonnis. “Maar het gaat ook om andere kinderen die te maken hebben met de ernstige luchtvervuiling van Londen.’ In het Verenigd Koninkrijk overlijden per jaar tussen de 28.000 en 36.000 mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, spreekt van een historische uitspraak. ‘Vandaag moet een keerpunt zijn, zodat andere gezinnen niet het leed van Ella’s familie hoeven door te maken.’ Het baanbrekende vonnis geeft Britse particulieren en organisaties die strijden tegen de luchtvervuiling in Londen en de rest van het VK hoop dat er snel noodplannen tegen vervuiling komen, zoals meer wandel- en fietspaden en uitbreiding van een ‘lage-uitstootzone’ waar vervuilende dieselvoertuigen niet mogen rijden.