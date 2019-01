Rechter wijst faillissement SecurCash af: vermoeden dat bedrijf van vaste krachten af wil

De rechter zei de indruk te hebben dat SecurCash zich met een faillissement had willen onttrekken aan zijn financiële verplichtingen op de lange termijn, bijvoorbeeld tegenover zijn 220 werknemers in vaste dienst.

Tegen de NOS zei Mario Koevoets, directielid van SecurCash, niets van de rechterlijke uitspraak te begrijpen. ‘Dat wij goedkoop van mensen af willen, is volledig uit de lucht gegrepen. Wij verbranden al langere tijd iedere maand een half miljoen euro. In totaal heeft het moederbedrijf er nu 17 miljoen euro in gestopt, maar de aandeelhouders vinden het genoeg. En dan kan er nu nog wel wat geld in kas zitten, maar dat is snel op.’

Volgens AD staat SecurCash voor ruim 145 duizend euro bij schuldeisers in het krijt, maar heeft het zelf nog een rekening van ruim een ton uitstaan bij Rabobank Nederland. Tegen deze achtergrond zag de rechter geen reden voor een faillissement.

De positie van het bedrijf is onder druk komen te staan door een sterke afname van transacties met contant geld. Daarnaast zijn verschillende banken activiteiten die eerder aan de geldtransporteurs waren uitbesteed, zoals het tellen van contant geld, zelf gaan organiseren. Het bedrijf is al enkele jaren verliesgevend. Vorig jaar heeft het een bezuinigingsoperatie moeten uitvoeren, waarbij de vestigingen in Amsterdam en Houten werden gesloten en een op de drie banen verdween. De overname van het bijna failliete Brink’s, in 2015, heeft niet tot een versterking van de marktpositie van SecurCash geleid.

Minder contant geld

Volgens Koevoets rekende SecurCash op een jaarlijkse afname van de omloop van contant geld met 3 à 4 procent, maar kromp de markt veel sneller dan voorzien. ‘In drie jaar tijd zijn we van 50 miljard cashgeld in omloop naar 30 miljard gegaan. De markt wordt kleiner en wij hebben geen zicht op zwarte cijfers.’

Momenteel zijn in Nederland nog twee concurrerende bedrijven actief: G4S en RCCS. SecurCash voert ongeveer 40 procent van de geldtransporten uit, onder andere voor Gamma, Kruidvat en Blokker. Koevoets zegt zijn zoektocht naar een overnamepartner voort te zetten. Met behulp van een noodkrediet van de banken zouden de bedrijfsactiviteiten voorlopig kunnen worden voortgezet.