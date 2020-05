Rechter wacht ook liever nog even met uitspraak over sportscholen

Een filiaal van BigGym. Beeld ANP

‘Als BigGym weer sporters toelaat, wordt er toch echt gehijgd en zullen de druppelwolken zich verspreiden.’ En daarom, bepleit landsadvocaat Reimer Veldhuis, is het nog altijd nodig dat sportschoolhouders de deuren van hun fitnessscholen gesloten houden. De risico’s zijn nog ‘onaanvaardbaar groot’.

De landsadvocaat zit woensdag in de Haagse rechtbank. Want de Staat moet zich verantwoorden, vindt sportschoolketen BigGym. De argumenten waarom de 4.000 sportscholen in Nederland dicht moeten blijven, vindt BigGym te mager. Er zou slechts sprake zijn van een ‘theoretisch risico’ dat het coronavirus zich in sportscholen makkelijk verspreidt, stelt raadsman Lex de Jager van BigGym, een keten met vestigingen in 18 gemeenten. ‘Of er daadwerkelijk een risico is op verspreiding van het coronavirus in sportscholen is nog niet onderzocht. Een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. En de prijs die de sportscholen betalen, is te hoog.’

Allang klaar

Sportschoolhouder Jasper Otting voelt zich door de overheid ‘aan het lijntje gehouden’. Hij heeft zijn vestigingen allang klaargemaakt voor de anderhalvemetersamenleving, maar weet nog altijd niet of het voldoende is en wanneer hij open mag.

In een filmpje toont hij aan de rechter hoe BigGym is beplakt met roze stickers en lijnen om te voorkomen dat sporters te dicht bij elkaar komen. De sporters moeten bovendien vooraf reserveren, een gezondheidschecklist invullen, hun handen ontsmetten en hun temperatuur laten opnemen. Ook moeten ze elk gebruikt fitnesstoestel meteen ontsmetten. Op die manier hoopt Otting dat zijn klanten weer veilig bij hem terecht kunnen. ‘En we geven voorlopig geen groepslessen en spinninglessen. In de eerste fase laten we bovendien maximaal dertig mensen per uur toe, zij kunnen in een ruimte van 2.500 vierkante meter sporten.’

Desastreus

Hij voelt als zich ‘David tegen Goliath’, en weet niet wat hij nog méér kan doen. Want terwijl andere ondernemers nu mondjesmaat, en onder strikte voorwaarden, hun werk kunnen hervatten, zijn de sportschoolhouders nog steeds in afwachting. Het plan is dat de branche op 1 september de deuren kan openen. En dat, stelt Otting, zou desastreus zijn.

Maar wat landsadvocaat Veldhuis betreft is BigGym ‘niet alleen op de wereld’. ‘Zolang het Outbreak Management Team de kans op besmetting onaanvaardbaar groot acht, kun je toch niet van de overheid verwachten dat er toestemming komt om de sportscholen te openen. Laat staan BigGym alleen.’

Volgens Veldhuis is er nog te veel onbekend over hoe het coronavirus zich in sportscholen kan verspreiden: tijdens het sporten kunnen druppelwolken vrijkomen die zo'n twintig meter rond kunnen dwarrelen. ‘Het gaat om kleine druppeltjes die vrijkomen door hijgen, hoesten en niezen. Het is nog onduidelijk of het virus zich op die wijze kan verspreiden. Als je buiten sport verwaaien en verdunnen die druppelwolken. Maar binnen gaat dat niet zo snel.’ Bovendien, stelt hij, wordt er nog gekeken naar de rol van de ventilatiesystemen bij de verspreiding van het virus.

Eerder open

Om die reden heeft het kabinet besloten dat de sportscholen tot 1 september hun deuren gesloten moeten houden. Wat de landsadvocaat betreft kan het kabinet niet anders dan ‘stap voor stap’ de maatregelen afbouwen. Dinsdag zei premier Rutte al wel tijdens de persconferentie dat hij hoopt dat de sportscholen eerder open kunnen.

Momenteel wordt er overlegd met brancheorganisatie NL Actief, aldus de landsadvocaat. En de experts van het Outbreak Management Team bestuderen deze week de voorgenomen maatregelen van de sportbranche. ‘Op 26 mei komt het kabinet met nieuwe besluiten. Dus het staat niet vast dat de sportscholen tot 1 september gesloten blijven’, stelt de landsadvocaat.

En dus worstelt de rechter deze woensdag met een dilemma. Moet hij binnenkort al met een beslissing komen, of eerst het kabinetsbesluit van 26 mei afwachten. ‘Als ik het zo hoor, kan dat een belangrijke dag worden. Het zou kunnen dat we dan in een nieuwe werkelijkheid leven.’

‘Het zou kunnen', antwoordt Otting. ‘Maar tijdens eerdere persconferenties gaf het kabinet ook geen duidelijkheid.’ Toch stemt hij in met uitstel van de uitspraak. Volgt er positief nieuws voor BigGym en de andere sportscholen, doen hoeft de rechter geen beslissing te nemen. En anders wil de sportschool wel een uitspraak. De Jager: ‘Voor het geval het kabinetsbesluit weer onder de maat is.’