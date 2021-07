Rechter VS zet streep door bescherming nieuwe ‘illegale’ kindmigranten

Demonstranten bij het Hooggerechtshof in Washington roepen op het legalisatieprogramma DACA voor kindmigranten te beschermen voorafgaand aan een zitting in juni vorig jaar. Beeld Getty Images

Rechter Andrew Hanen steunt met zijn uitspraak de oproep van verschillende Amerikaanse staten om het DACA-programma te ontmantelen. Zij zijn van mening dat het programma onwettig tot stand is gekomen onder het presidentschap van de Democratische president Barack Obama in 2012.

Desondanks stelde de rechter dat zijn uitspraak niet geïnterpreteerd mag worden als opdracht tot deportatie voor de al bestaande deelnemers aan het programma. Deze groep van 650.000 zogenoemde ‘dreamers’ mag nog blijven dromen van regularisatie van hun verblijfsstatus.

Migranten kunnen via het DACA-programma een speciale status krijgen. Die beschermt ze tijdelijk tegen uitzetting en geeft ze het recht om te werken, maar niet de mogelijkheid om het Amerikaanse staatsburgerschap te verwerven.

Strijd om dreamers

De uitspraak van Hanen is de zoveelste zet in een strijd om het lot van de dreamers. De voormalige president Donald Trump zette het programma in 2017 stop, maar werd in november 2020 door het Hooggerechtshof teruggefloten. Dat oordeelde indertijd dat het besluit van de regering-Trump ‘arbitrair en onberekenbaar was’.

Direct na zijn aantreden gaf de huidige president Joe Biden opdracht om het programma juist te versterken. De Democraat was vicepresident onder Obama toen het DACA-programma werd opgezet. Hij is voorstander van een permanente oplossing voor de dreamers: zowel de huidige groep jongvolwassenen als toekomstige ‘illegale’ kindmigranten zouden Amerikaanse staatsburgers moeten kunnen worden, aldus Biden. Een wetsvoorstel dat het mogelijk moest maken voor dergelijke migranten om binnen drie jaar Amerikaan te worden, sneuvelde begin dit jaar in het Congres.