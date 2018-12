Rechter VS veroordeelt Noord-Korea tot betalen van 440 miljoen euro voor dood student Warmbier

Otto Warmbier in 2016 tijdens de rechtszaak tegen hem in Pyongyang. Beeld AP

De rechtszaak was aangespannen door de ouders van de 22-jarige student. Zij hadden het dubbele geëist.

De kans is klein dat zij ooit het bedrag, zo’n 2,5 procent van het bruto nationaal product van Noord-Korea, zullen krijgen. Pyongyang heeft geen tegoeden op Amerikaanse banken staan waarop beslag kan worden gelegd of andere waardevolle bezittingen in de VS.

Warmbier zat van begin 2016 tot medio vorig jaar vast. Hij werd gearresteerd tijdens een georganiseerde reis omdat hij een propagandaposter zou hebben gestolen. De Amerikaan werd veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid. Na zeventien maanden gevangenschap werd hij in de zomer van 2017 vrijgelaten. Pas toen werd duidelijk hoe ernstig zijn situatie was.

Warmbier bleek in coma te zijn. Hij overleed zeven dagen na zijn terugkeer in de VS in een ziekenhuis in Ohio. Noord-Korea heeft altijd ontkend dat de student was gemarteld. Volgens Pyongyang belandde hij in coma na een botulisme-besmetting. Artsen in Ohio vonden echter geen bewijs hiervoor. De ouders zeggen in de aanklacht onder andere dat Noord-Korea het internationale recht schond door hun zoon te dwingen tot het afleggen van een bekentenis.

De ouders van de student, Fred en Cindy Warmbier, tijdens een bezoek aan de VN in New York. Beeld AP

‘Onwettige gedrag’

Zij vroegen de rechter Pyongyang tot een fors bedrag te veroordelen om te voorkomen dat het land ‘zijn onwettige gedrag’ voortzet. Naast Warmbier werden in de afgelopen jaren meerdere Amerikanen tijdens een bezoek vastgezet waarna zij door het regime werden gebruikt als diplomatiek pressiemiddel.

Warmbiers ouders zeiden in de rechtszaal dat zij ook gerechtigheid voor hun zoon wilden. ‘Wij zijn hier omdat wij niet meer bang zijn voor Noord-Korea’, aldus vader Fred Warmbier woensdag tegen de rechter over het aanklagen van het regime van Kim Yong-un.

Kort na Warmbiers vrijlating kondigde Washington een reisverbod af voor Amerikanen. Toen de student naar Noord-Korea ging, gold al een negatief reisadvies voor Noord-Korea. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde onder andere voor de ‘onevenredig hoge straffen’ die het regime pleegde op te leggen aan buitenlanders.