Rechter VS verbiedt langere detentie illegale migrantenkinderen

Een Amerikaanse rechter in Los Angeles heeft een streep gehaald door een plan van president Donald Trump en zijn regering om illegale migrantenkinderen langer vast te houden. Trump wilde een regeling uit 1997 aanpassen waarin is bepaald dat migrantenkinderen niet langer dan 20 dagen mogen vastzitten De rechter noemde het voorstel 'dubieus' en 'niet overtuigend'.

Demonstranten protesteren tegen Trumps immigratiebeleid. Foto AFP

Trump en zijn regering wilden de regeling aanpassen, nadat een rechter vorige maand bepaalde dat migrantenfamilies die illegaal de grens met de Verenigde Staten waren overgestoken en door de grenswacht van elkaar gescheiden binnen dertig dagen moeten worden herenigd. Volgens de regering was het wijzigen van de regeling de enige manier om migranten in detentie te houden en met hun kinderen te kunnen herenigen. De rechter dacht hier dus anders over.

Intussen is van de ongeveer 2000 migrantenkinderen die in de afgelopen maanden van hun ouders werden gescheiden en nu herenigd moeten worden, nog maar een deel terug. Maandag liet de regering weten dat het niet gaat lukken om zo'n honderd migrantenkinderen onder de 5 jaar op tijd met hun ouders te herenigen. Een federale Amerikaanse rechter verplichtte de regering-Trump eind juni om de jonge kinderen uiterlijk vandaag te herenigen. Slechts bij de helft van de kinderen is dit gelukt.

Grootste struikelblok bij de hereniging is dat de volwassen migranten via het ministerie van Binnenlandse Veiligheid worden afgehandeld, terwijl de minderjarige kinderen onder de verantwoordelijkheid van Volksgezondheid vallen. Bovendien hebben veel migrantenouders geen idee in welke van de Amerikaanse opvanglocaties, die verspreid zijn over het hele land, hun kinderen zitten.