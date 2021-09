Rechter VS: van corruptie verdachte oud-president Peru mag worden uitgeleverd aan thuisland

Alejandro Toledo in 2016. Beeld AFP

Nu de rechtbank groen licht heeft gegeven voor de uitlevering, ligt de uiteindelijke beslissing over het terugsturen van Toledo naar Peru bij de Amerikaanse regering. Toledo staat in Californië onder huisarrest, sinds hij daar in juli 2019 op verzoek van Peru gearresteerd werd door de Amerikaanse politie.

De 75-jarige Toledo, die van 2001 tot 2006 president was, verhuisde in 2017 naar de VS nadat hij in zijn thuisland in verdenking werd gesteld van het aannemen van steekpenningen ter waarde van miljoenen dollars voor de aanleg van een snelweg tussen Brazilië en Peru. Zelf ontkent hij de beschuldigingen.

Het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht gaf gedurende een decennium in totaal 788 miljoen dollar uit in een tiental landen in de regio om lucratieve staatscontracten af te kopen. Het schandaal kwam in 2014 aan het licht. De voormalige Ecuadoraanse vicepresident Jorge Glas werd in 2017 tot zes jaar cel veroordeeld wegens het aannemen van steekpenningen.